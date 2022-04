¿Hermano de Ben Affleck es “alérgico” a Jennifer Lopez?

Belinda está de nuevo en TikTok y deja ver qué, ¿ya olvidó a Christian Nodal? Foto: quien.com

Una fuente cercana a la familia del nuevo novio de Jennifer Lopez aseguró que el hermano de Ben Affleck no está interesado en estar cerca de los Bennifer, incluso declaró que es “alérgico” a JLo, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que los Bennifer estuvieron juntos en el pasado y tuvieron un tórrido romance del que tuvieron que olvidarse, luego de no soportar la presion que los medios de comunicación ejercían sobre ellos, todo eso pasó en el 2002, pero ahora, en este 2022 se ven mucho más accesibles al ojo público.

Anteriormente, te contamos cuando Ben TIRÓ IMAGEN de Ana de Armas a la basura; sin embargo, ahora te diremos todo lo que se sabe que piensa sobre los Bennifer el cuñao de JLo.

Hermano de Ben Affleck habló sobre Jennifer López

Los Bennifer. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

Casey Affleck no está de acuerdo con la relación que su hermano tiene que JLo, eso dijo una fuente cercana a la familia de Ben, ya que según se reveló:

“Le parece superficial. Ben y Jen son el centro de atención de Los Angeles, lo que a Casey le parece frívolo.”

Además, detalló:

“Él se ha alejado de la pareja y simplemente no le interesa la fama.”

Incluso, la fuente dejó claro que para Casey no es importante y no está en sus planes alguna vez salir con los Bennifer, ¿por qué no querrá a JLo?

¿Cuántos son los hermanos Affleck?

Solo tiene uno, Caleb Casey McGuire Affleck-Boldt, quien tiene 46 años de edad.

Conoce más sobre este tema leyendo ¿Ben Affleck y Jennifer Garner se pelearon en la calle?.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de tiempox.com