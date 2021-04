Hermano de Belinda, Nacho Peregrín, buscará una diputación

Cada vez son más los personajes en el mundo del espectáculo que buscan un puesto político, Rocío Banquells, Romel Pacheco, Lupita Jones, por mencionar algunos, y ahora el hermano de Belinda se suma a la lista.

Si bien, el hermano de la interprete del Sapito, no es meramente un artista, si se considera un influencer, pues tiene miles de seguidores en redes sociales, su hermana ha mostrado su apoyo.

Así lo dio a conocer la cantante de Pop a través de sus historias en Instagram, en el que informó que su hermano es candidato a diputado federal por el Distrito XV en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Nacho Peregrín participará en los próximos comicios como candidato de la coalición Juntos haremos historia conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Debido a ello, Belinda emitió un mensaje junto con una foto del perfil de su hermano:

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor ¡Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo nachito”,