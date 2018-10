Hermanastra de Meghan Markle reaccionó al embarazo de la duquesa

Sin duda, la noticia de que los duques de Sussex están esperando su primer hijo ha sido la excusa perfecta para que la hermanastra de la futura mamá conceda una nueva exclusiva con la que pronunciarse acerca del feliz acontecimiento que se producirá en la familia la próxima primavera, a pesar de que personalmente ella no mantenga contacto con Meghan desde hace años.

Esta es una de las pocas fotografías donde aparecen las hermanas Markle juntas

La perspectiva de dar la bienvenida a un nuevo sobrinito o sobrinita parece haber ablandado el corazón de Samantha Markle, pues al parecer, ha optado por dejar el pasado atrás y centrarse en reparar los lazos que les unieron una vez. Sin embargo, esto no ha impedido que la hermana de Meghan Markle diera una polémica declaración al enterarse del embarazo de la ex estrella de 'Suits'.

Samantha Markle aprovecha cada oportunidad para hablar mal de su hermana la Duquesa de Sussex

La hermanastra de la nueva duquesa le dirigió un reproche a la casa real británica, pues no le pareció que en los comunicados con que se dio a conocer la feliz noticia no se mencionara en ningún momento al padre de la duquesa, Thomas Markle, y sí a su madre Doria Ragland, que se ha convertido en el mejor y más discreto apoyo de la flamante royal desde su enlace el pasado mayo.

"Espero por el bien del bebé, de la familia, del mundo y de mi padre, que no le excluyeran del comunicado de forma intencional. Espero que le incluyan cuando sea el momento adecuado. No me haría ninguna gracia que siguieran dándole la espalda. Sería mejor para el bebé que mi padre fuera incluido".

Así lo expresó Samantha Markle en unas nuevas declaraciones al diario “The Sun” en un tono molesto y amenazante.

"Mi hermana Meghan Markle tiene en el olvido a mi papá"