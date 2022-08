Hermanas de Octavio Ocaña son criticadas por su actuación en Vecinos

Todo parece indicar que la llegada de las hermanas de Octavio Ocaña a la serie no fue del agrado del público.

La Verdad Noticias informó con anterioridad que Bertha y Ana Leticia Ocaña, conocidas en el mundo de la farándula mexicana por ser las hermanas gemelas del fallecido actor Octavio Ocaña, participarían en un episodio especial de la nueva temporada de la serie ‘Vecinos’.

De acuerdo a la trama presentada por la exitosa producción de Televisa, las hermanas del actor darían vida a Marifer y Maripaz, las primas gemelas de Benito Rivers, quien se encuentra triunfando en el extranjero. Al igual que el personaje de su hermano, ellas son motivadas por su tío Frankie para incursionar en el mundo del cine.

Irónicamente, Marifer y Maripaz logran conquistar Hollywood al protagonizar una película de terror llamada ‘Las Gemelas Malvadas’ para luego dejarse llevar por la fama y olvidarse de sus tíos. No obstante, el detalle que hace memorable a estos personajes es que tienen un gran talento para las matemáticas y que suelen hablar al mismo tiempo.

Cabe destacar que la participación de Bertha y Ana Leticia Ocaña llega luego de que la producción de ‘Vecinos’ rindiera varios homenajes póstumos a Octavio Ocaña, quien lamentablemente perdió la vida en un accidente automovilístico a finales de octubre pasado.

Bertha y Ana Leticia Ocaña, blanco de duras críticas

Bertha y Ana Leticia Ocaña han recibido duras críticas en redes sociales.

Tal y como te mencionamos con anterioridad, la llegada de Marifer y Maripaz al vecindario para reemplazar a Octavio Ocaña tras su lamentable deceso no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes al parecer no están a gusto con la actuación de las hermanas del fallecido actor.

“No me agradan las hermanas, queriendo sacar provecho del éxito que tuvo Octavio”, “Me van a perdonar pero como Benito no hay dos”, “Como que no van con el programa las hermanas, no tienen gracia”, “Vecinos ya no da risa” y “Su humor es muy forzado, ojalá que no vuelvan a aparecer” son algunas críticas que recibió la exitosa serie de Televisa.

¿Dónde puedo ver las temporadas de Vecinos?

Con más de 13 temporadas al aire, la serie se ha convertido en una de las mejores comedias de Televisa.

Las 13 temporadas de ‘Vecinos’ se encuentran disponibles de manera exclusiva en VIX y Blim TV. No obstante, es posible disfrutar de los mejores momentos de la serie a través del canal oficial de YouTube y la página oficial de Facebook del canal Distrito Comedia.

Fotografías: Redes Sociales