Hermanas Jenner responden a acusaciones de no pagar a trabajadores en Bangladesh

Kendall y Kylie Jenner han respondido a las afirmaciones de que su marca conjunta de ropa, "Kendall + Kylie", no ha pagado a los trabajadores (mayormenete mujeres) de las fábricas en Bangladesh durante la crisis del coronavirus.

Los reclamos en contra de las hermanas Jenner se originaron en un artículo de Remake, una organización sin fines de lucro contra la explotación en la moda.

La pieza afirmaba que la marca de ropa de Kendall Jenner y Kylie Jenner, es propiedad de Global Brands Group, una compañía que supuestamente no había pagado a los proveedores de ropa y trabajadores de fábrica en Bangladesh por pedidos producidos en febrero y marzo debido a una disminución en las ventas causadas por la crisis del coronavirus.

La pieza hizo un llamado público para que hermanas Jenner y otras celebridades asociadas con GBG pagaran a los proveedores de ropa y trabajadores por su trabajo. Los reclamos en el artículo fueron publicados nuevamente por la cuenta de Instagram de Diet Prada, cuya publicación se volvió viral al instante pero ahora ha sido eliminada.

Campaña #payupbangladesh exige a marca Kendall+Kylie el pagar a trabajadores

La publicación destacó el hecho de que el sitio web de GBG incluía a la compañía de Kendall y Kylie Jenner en la cartera de marcas con las que trabajan como prueba de asociación. Tras la eliminación de la marca del sitio web, GBG emitió una declaración confirmando que no "diseñan ni fabrican ningún producto para Kendall + Kylie".

Hermanas Jenner niegan acusaciones

Kendall y Kylie Jenner rechazan campaña #payyourbangladeshiworkers

Kendall y Kylie Jenner ahora han abordado públicamente las acusaciones, negando que su marca tenga "alguna relación" con GBG y afirmando que en realidad es propiedad de una entidad separada.

En un comunicado publicado en la cuenta de la marca Kendall + Kylie, las hermanas escribieron: "Nos gustaría abordar el rumor desafortunado e incorrecto de que Global Brands Group posee la marca Kendall + Kylie y que hemos descuidado pagar a los trabajadores de fábrica en Bangladesh como un resultado de la pandemia de COVID-19".

"Esto no es cierto", continuó el comunicado. "La marca Kendall + Kylie es propiedad de 3072541 Canada Inc., no GBG. La marca ha trabajado con CAA-GBG en el pasado solo en ventas y capacidad de desarrollo comercial, pero actualmente no tenemos ninguna relación con GBG".

"Sabemos que estos son tiempos difíciles para la industria de la moda y los trabajadores de la confección en general, y seguimos apoyando a todos nuestros socios que trabajan en las fábricas que producen nuestros productos", continuaron.

La declaración concluyó: "Fabricamos en países de todo el mundo y no hemos recibido ninguna preocupación de las fábricas que producen nuestros productos".