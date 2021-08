Hermana de Victoria Ruffo desapareció de la pantalla chica por este motivo

Victoria Ruffo es una de las mujeres más queridas de la televisión mexicana y todo gracias a sus actuaciones en las telenovelas. Sin embargo, pocos saben que ella tiene una hermana, quien también logró destacar en el mundo del entretenimiento televisivo.

Estamos hablando de Gaby Ruffo, quien saltaría a la fama tras ser la conductora principal de ‘TVO’, el extinto programa infantil que se transmitió durante la década de los noventas en Televisa. Asimismo, la actriz de hoy 52 años destacó como cantante, locutora de radio y guionista. Pese a ello, ella tomó la sorpresiva decisión de retirarse del medio.

La hermana de Victoria Ruffo es conocida por haber sido la imagen principal del programa infantil TVO.

La industria del entretenimiento mexicano sufrió con su ausencia durante varios años hasta 2019, año en el que ella reapareció en el programa Hoy para dar una entrevista en la cual revelaría que se retiró de la pantalla chica para dedicarse a la escritura, ámbito en donde también ha destacado.

¿Extraña la televisión?

Durante la presentación de una telenovela, la hermana de Victoria Ruffo, quien en ese mismo año confesó que había engañado al público, fue cuestionada sobre su inesperado retiro. Ahí confesó que dejó la televisión para dedicarse a la escritura y que había sido partícipe de importantes proyectos.

“Lo dejé a un lado porque estoy escribiendo. Hace casi nueve años tomé la decisión de dedicarme fuerte a la escritura. Fui parte del equipo literario de la novela 'Cita a ciegas' y estoy muy feliz de la vida”, declaró Gaby Ruffo.

Para finalizar, la ex estrella de televisión aseguró que por momentos extraña la conducción pero que no tiene planes de volver a ser actriz: “Ya no regreso a tele frente a cámara. A veces extraño la conducción, porque eso es verdaderamente lo que me gustaba, pero como actriz no, yo ya no puedo con eso".

¿Qué fue de la vida de Gaby Ruffo?

A pesar de que tiene años de no aparecer en pantalla, la hoy escritora sigue siendo muy querida por el público.

Gaby Ruffo decidió explotar su faceta como escritora al retirarse de la actuación. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella colaboró en la adaptación del melodrama ‘El color de la pasión’ en 2014. Uno de sus últimos proyectos fue la telenovela ‘Mi marido tiene familia’.

Fotografías: Redes Sociales