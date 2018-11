Hermana de Thalía revela los terribles secretos de su padre (VÍDEO)

Recientemente la actriz y hermana de Thalía, Laura Zapata, ha sido el centro de atención al decidir revelar algunas verdades y secretos acerca de quien fuera su padrastro y padre de sus demás hermanas, Ernestina, Federica, Gabriela y Thalía, Ernesto Sodi.

Era un alcohólico y una persona abusiva; aseguró Laura Zapata

Los polémicos y controversiales comentarios realizados por Laura, acerca de su padrastro, Ernesto Sodi, han sido duros y muy delicados, por lo que muchos se sorprendieron al enterarse de estos, ya que la actriz aseguró que su padrastro siempre fue un alcohólico y una persona abusiva.

“Yo a ese lo pondría en el infierno. Nunca me permitió estar con mi mamá, cuando le dijo a mi mamá ‘No quiero niña’, una niña de tres años, ¿qué te puede hacer?”, declaró la actriz, en su paso por el programa de televisión “HOY”.

Te puede interesar: Conoce a la sensual instructora que humilló a Yanet García en "Hoy" (VIDEO)

Laura Zapata fue más allá al hablar de la verdadera causa de la muerte del papá de Thalía, ocurrida cuando la cantante tenía cinco años.

“Se murió realmente de cirrosis hepática. No me quería desde niña. Era una persona con unas fobias muy gruesas y que cortaba cables de teléfonos porque no quería ruidos”.

Recordemos que cuando Yolanda Miranda (madre de Zapata y de las hermanas Sodi) se casó con don Ernesto Sodi, envió a Laura a vivir con su abuela, Eva Mange, con quien es muy unida hasta la fecha.

“Cuando yo tenía tres años mi papá era un hombre solo y no podía llevarse a vivir a una niña. Mi mamá me dejó con mi abuela. Yo creo que una niña siempre piensa dónde está su mamá y quiere estar con su mamá y persigue a su mamá y desea, de alguna manera, ser tomada en cuenta por su mamá, por la que la parió. Pero pues mi madre cuando me dio a luz era muy chica, era muy joven y bueno pues de repente se casó con una persona espantosa y esa persona le dijo ‘No, niña no’ y tuvo como muchas mujeres en México pues que apechugar”.

Pese a que no creció con su madre ni con sus cuatro medias hermanas, Laura Zapata agradece haber sido criada por su abuela materna.

“Ahora que me doy cuenta fue un regalo que me dio mi madre a través de la vida de no estar en ese lugar porque fui educada por mi abuela y soy completamente diferente”.

En verdad que estas revelaciones dejarían helado a cualquiera y jamás hubiera pasado por la mente imaginar este trágico y terrible pasado. Afortunadamente, tanto la actriz como sus hermanas, hoy gozan de una vida más plena y llena de mejores momentos.