Hermana de Octavio Ocaña le dedica conmovedora despedida y exige justicia

Una de las hermanas de Octavio Ocaña utilizó su cuenta de Instagram para dedicar varios mensajes de amor y tristeza al fallecido actor de “Benito” en la serie Vecinos.

Ana Bertha ha pasado los últimos días lamentando la muerte de su hermano y las circunstancias polémicas en las que se dio su partida el pasado 30 de octubre.

En uno de sus estados, Ana compartió con sus seguidores de Instagram que su mamá, Ana Lucía Ocaña, se encuentra gravemente desconsolada por la pérdida de Octavio, quien fue despedido el lunes en un funeral en Tabasco en medio de aplausos.

Hermana de Octavio Ocaña cuestiona a la policía

Ana Bertha dedicó varios mensajes de amor y reconocimiento al talento de su hermano menor.

Además de diversas muestras de cariño hacia su hermano menor, Ana Bertha cuestionó el actuar de los policías de Cuautitlán Izcalli involucrados en la persecución y muerte de Octavio, y utilizó el hashtag #JusticiaParaOctavio en uno de sus posteos.

“Nunca voy a volver a ser la misma de antes por qué te llevaste contigo un pedazo de mi vida, hoy no soy fuerte hoy no me se defender de la vida”, escribió Ana Bertha en Instagram. “Estoy segura que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y que este dolor vaya sanando, te amo, te amo y te amo”.

La joven de 28 años también compartió el video del homenaje a Octavio Ocaña en el programa Hoy del lunes, y acompañó el video con el mensaje: “La estrella más brillante siempre serás tú”.

Familia de Octavio Ocaña

Octavio tiene dos hermanas que son gemelas, además de su papá y su mamá.

Octavio Ocaña tiene dos hermanas que son gemelas: Ana Bertha y Ana Leticia, de 28 años. Ellas también se involucraron en el mundo de la televisión, con algunas apariciones en el programa ‘La rosa de Guadalupe’.

Sus padres son Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, quienes no son figuras públicas, pero que se han vuelto relevantes para la prensa tras el fallecimiento de su hijo menor.

Asimismo Octavio Ocaña tenía una novia llamada Nerea Godínez, quien también publicó un desgarrador video sobre el tiempo que pasaron juntos, ya que incluso se comprometieron en junio de 2021.