Hermana de Octavio Ocaña despide el 2021 con un desgarrador mensaje.

Luego de dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, la hermana del actor, Bertha, hizo una remembranza de su hermano con un emotivo mensaje en el que confesó que desarrolló un trauma luego de acudir a reconocer el cuerpo del actor que daba vida a “Benito Rivers”.

Este viernes 31 de diciembre por la tarde, Bertha Ocaña, hermana del que alguna vez fue uno de los actores infantiles más célebres de Televisa, compartió una compilación de imágenes en las que se puede ver los momentos que vivió con la celebridad, de 22 años. La joven escribió que este 2021 era el más doloroso para ella, así como el trauma que resultó, tener que asistir a la morgue.

“Hubiera dado mi vida por evitarme este dolor, este maldito trauma de tener que reconocer que sí era mi hermanito esa persona a la que tuve que ver aquella madrugada y recibir tu cuerpo. Estoy destrozada del alma, no sé si me alcance la vida para poder superarlo, pero sí sé que voy a dar todo de mi para lograr tu justicia”, escribió la hermana de Octavio Ocaña.

Hemana de Octavio Ocaña sintió un intenso enojo con Dios

La Verdad Noticias informa que, la cuñada de Nerea Godínez afirmó que sentía un intenso enojo con Dios, con la vida y con todos, además destacó que tocó fondo y todavía no sabe para cuando podrá recuperarse del dolor tan enorme que sufre día a día por la muerte de su querido hermano.

En ese tenor, Bertha Ocaña dijo: “Fuiste lo que más amé en la vida y si de algo estoy segura es que ya nada nunca me va a volver a doler o a dañar como tú partida, ya no soy la misma de antes ni volveré a ser nunca, me enojé con Dios, me enojé con la vida, me enojé con todos, me alejé de todos, toque fondo y no sé hasta cuando pueda volver a estar bien solo sé que deseo vivir hasta que el dolor me lo permita y si existe otra vida allá te alcanzo para seguir amándote y disfrutando de ti como lo hice”.

Bertha Ocaña siempre recordará a su hermano

Finalmente, la hermana de Octavio Ocaña reiteró que siempre lo recordará y para ella siempre será el mejor hermano: “Tuve al mejor hermano del mundo y siempre lo supe, me duele empezar un nuevo año sin ti, sin tus risas, sin tu vibra, sin tu amor, sin tu presencia, sin tus llamadas no tengo nada bueno que decir de este año solo que fue el peor año de mi vida y que perdí al ser que más amé en mi vida”.

