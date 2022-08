Hermana de Octavio Ocaña denuncia el robo de la capilla donde murió el actor

Familia de Octavio Ocaña denuncia robo de capilla memorial.

Bertha Pérez Ocaña, hermana de Octavio Ocaña denunció por medio de redes sociales, el robo de la capilla que fue colocada en memoria del actor en el lugar donde perdió la vida.

La hermana del fallecido actor quién interpretó a Benito en la serie “Vecinos” lamentó el robo, pues expresó el gran valor sentimental que tiene para su familia.

Recordemos que fue el pasado 29 de octubre del 2021 cuando el actor Octavio Ocaña perdió la vida en una persecución policiaca, la cual no se ha esclarecido.

Roban capilla memorial de Octavio Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña denuncia el robo de la capilla en el lugar donde murió el actor.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, Bertha Pérez Ocaña reveló que el pasado fin de semana, les comunicaron que la capilla memorial de Octavio Ocaña había sido robada, a poco más de 9 meses de la trágica muerte del actor.

De igual forma detalló que este fue un regalo que los fanáticos de Octavio Ocaña realizaron, con el objetivo de que el actor fuera recordado.

“Fue regalada con muchísimo amor y cariño por parte de un canal de Youtube, la cual pintaron, la mandaron a hacer especialmente, tenía una imagen de Octavio, una frase… estaba una cruz que su familia le mandó a hacer con una frase, su nombre completo, fecha de nacimiento y de deceso. Y de repente arrancaron la capilla” reveló.

La hermana del actor no ha confirmado si tomarán acciones legales por esté robo, sin embargo aseguró que “aunque hoy ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así”.

¿Qué pasó con la muerte de Octavio Ocaña?

Las indagatorias por la muerte de Octavio Ocaña continúan.

Fue el pasado 29 de octubre que el actor Octavio Ocaña, quién alcanzó la fama gracias a su personaje como Benito Rivers en la serie “Vecinos” , perdió la vida en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el estado de México a causa de un disparo en la cabeza.

Hasta el momento, las circunstancias en las que el actor Octavio Ocaña perdió la vida están siendo investigadas, pues su familia ha denunciado una serie de irregularidades por parte de las autoridades.

