Hermana de Mariana Botas enamora las redes sociales ¿la conocías?

Mariana Botas ha alcanzado una gran fama en nuestro país gracias a su participación en la popular serie de comedia “Una familia de diez”, donde ella le da vida a Martina López, uno de los personajes más apreciados.

Y aunque Mariana Botas es bastante conocida, tanto en la pantalla chica como en las redes sociales, en esta ocasión la que se ha llevado todas las miradas es su hermana Andrea Botas, quien ha conquistado a cientos de internautas.

A diferencia de la serie, la actriz de 30 años de edad es la mayor de su familia, pues ahora se conoce que tiene dos hermanos menores Daniel y Andrea, quien ahora ha sorprendido por su gran parecido a la artista.

¡Conoce a la hermana de Mariana Botas!

Aunque Andrea Botas no cuenta con una carrera artística como su hermana, la verdad es que esta guapa joven ha logrado conquistar las redes sociales, donde al menos en su cuenta de Instagram podemos ver que supera los 16. 2 millones de seguidores.

Cabe mencionar que Mariana Botas ha demostrado a través de sus redes sociales que lleva una excelente relación con sus hermanos, pues en varias ocasiones ha compartido algunos de sus mejores momentos juntos.

Andrea Botas conquista Instagram

Andrea no sólo ha logrado sorprender al público por el gran parecido físico a su hermana, sino por poseer una particular belleza, pues no podemos negar que esta jovencita además de ser guapa y demostrado tener un estilo único.

Te puede interesar La Rosa de Guadalupe: Así fue el papel que hizo Mariana Botas en la serie ¡Uff!

Recientemente Mariana Botas estuvo entre los titulares de La Verdad Noticias justamente por presumir la renovación de su look, el cual precisamente la hace lucir más parecida a su hermanitas.

¿Crees que Mariana Botas y su hermana se parecen?