Hermana de Kate Moss culpa a “Euphoria” de sus adicciones.

La hermana menor de Kate Moss, Lottie, reveló que está en rehabilitación después de tomar la serie "Euphoria" de HBO, llena de drogas, "demasiado literalmente".

“Cuando todo el mundo está glamorizando tomar drogas pero estás literalmente en r3h4b”, escribió la modelo de 24 años en un video estilo selfie compartido en TikTok el 1 de febrero.

“Creo que tomé la "Euphoria" demasiado literalmente, chicos”, agregó en el pie de foto.

En otro video compartido el mismo día, la bella Lottie emitió un sonido popular de TikTok donde un usuario dijo: “Sí, hoy me fumaré un maldito cigarrillo. Si te sientes ofendido por un maldito cigarrillo, también podrías saltar de un acantilado ahora”.

Lottie agregó texto al clip, que decía: “El personal de rehabilitación cuando salgo por 10000 veces a $mok3 (fumar)”.

La joven no especificó la fecha exacta en que ingresó a rehabilitación. Un representante de la modelo no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

El padre de la influencer, Peter Moss, le dijo al diario The Sun del Reino Unido el lunes que Lottie está "bien" en su período de rehabilitación. Lottie anteriormente ha hablado sobre sus luchas con la ansiedad y el abuso de sustancias.

¿Qué dijo Lottie sobre el abuso de sustancias?

“He luchado mucho en los últimos años conmigo misma, con la ansiedad y otras cosas, ahora es la primera vez que me pongo a mí misma primero y realmente trabajé para asegurarme de obtener lo mejor de mi vida y estoy ¡realmente me siento como la mejor y más verdadera versión de mí misma!” admitió a través de Instagram en abril de 2020.

“Mis luchas me han hecho actuar fuera de lugar y, en última instancia, creo que me estaba convirtiendo en una persona que realmente no me gustaba, por lo que me adormecí con sustancias y me deprimí por descuidar mi salud mental y mi salud en general”.

Lottie dijo en ese momento que fue "muy difícil" salir.

“Me rodeaba de personas que tenían un estado mental similar al mío y ahora puedo ver que eso no estaba ayudando”, agregó.

