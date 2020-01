Hermana de John Lennon acusa a Yoko Ono de controlar la vida del artista

Muchos de los grandes artistas han dejado grandes legados, como es el caso de John Lennon, uno de los principales integrantes de la famosa banda de rock “The Beatles”. Sin embargo después de su muerte lo único que queda de él son las historias que guardan sus amigos y familiares, las cuales no todas son tan positivas como creemos.

Recordemos que Lennon fue asesinado hace 40 años, y su hermana Julia Baird ha publicado un libro de memorias en donde narra sus diferentes vivencias junto al músico, desde la infancia hasta los últimos momentos de su vida junto a su esposa Yoko Ono.

Con el título de “Imagine This” Baird describe sin censuras algunos de los aspectos más polémicos de John Lennon, como es el caso de su relación junto a su esposa Yoko Ono, a quien se le ha culpado en varias ocasiones de ser la principal causa de la separación del grupo “The Beatles”

En su libro de memorias, Julia habla de las conversaciones telefónicas que intentaba entablar con su hermano, muchas ellas sin éxito. Por lo que la hermana de Lennon asegura que Yoko Ono controlaba la vida de el artista y lo peor es que éste lo permitía sin reparos.

Baird comenta en una de las partes de esta lectura que cuando su hermano la llamaba ella siempre estaba ahí para él, sin embargo cuando la situación era al revés no pasaba lo mismo, puesto que Yoko siempre contestaba el teléfono y Lennon desaparecía cada vez más de su vida.

“De hecho, me preguntaba ¿John cogía alguna vez el teléfono en su propia casa o Yoko se paseaba con él en el bolsillo?”

Respecto a este tema la hermana del músico insiste en que la influencia de Yoko Ono fue demasiado grande sobre John Lennon, incluso después de su muerte, puesto que su ex esposa recibió la más grande herencia del ex integrante de "The Beatles", como lo es su icónica casa en Liverpool.

Por otro lado Baird hace hincapié en la admiración que tiene sobre su hermano, de quien ha expresado que únicamente hay que fijarse en las letras de sus canciones para poder conocerlo realmente, puesto que Lennon fue un verdadero poeta en sus tiempos.

