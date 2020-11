Hermana de Eleazar Gómez le pide perdón a Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela se ha visto envuelta en medio de la polémica, tras ser presuntamente agredida por su expareja Eleazar Gómez, quien durante los próximos dos meses estará detenido en el Reclusorio Norte antes de enfrentar un juicio por los cargos de violencia familiar equiparada.

A una semana del lamentable incidente, Tefi Valenzuela ofreció una entrevista al programa 'Venga La Alegría' de TV Azteca para hablar acerca del tema, ahí reveló que ha tenido un contacto muy cercano con Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, quien le pidió disculpas por la agresión de su hermano.

"Zori me escribió… Yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos son muy respetuosos; es más, ella me dijo 'Te quiero pedir disculpas', le dije 'No tienes nada de qué pedirme disculpa porque tú no me has hecho nada, ni tu mamá'”, relató la modelo de 30 años.

Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela han protagonizado uno de los escándalos más mediáticos del 2020.

Mamá de Eleazar Gómez tiene problemas de salud

Tefi Valenzuela también lamentó que la mamá del exactor de ‘La Mexicana y El Güero’ este pasando por esta situación, pues sabe que ella se encuentra delicada de salud, pero afirmó que Eleazar Gómez debe hacerse cargo de sus actos, los cuales podrían darle una sentencia de 8 a 15 años en prisión.

Tefi Valenzuela revela que Zoraida Gómez le pidió perdón en nombre de su hermano.

"Sí, con Meli me da muchísima pena porque sé que ella la está pasando mal y no tengo corazón como para verla o hablar con ella, pero Eleazar tiene que hacerse responsable de sus actos, o sea, a nuestra familia les rebota, yo siento muy feo por la señora porque sé que no debe estar nada bien", finalizó la también cantante de origen peruano.

Fotografías: Instagram