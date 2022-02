Hermana de Anuel AA prefiere a Karol G, quiere que vuelva con ella

Todo parece indicar que la familia de Anuel AA extraña a Karol G, pues en una reciente entrevista, Jilany, hermana del cantante, confesó que le gustaría que ambos retomaran la relación, tenían una conexión única, además de que entre ambos había amor verdadero.

Todo esto levantó la sospecha de que Yailin ‘La Más Viral’ no es bien recibida en la familia, pues aunque ha pasado casi un año del truene amoroso entre la colombiana y el puertorriqueño, los seres queridos del intérprete de ‘23 preguntas’, quieren verlo realmente feliz y no es precisamente con la influencer con la que aparentemente ya se casó.

Esta separación ha sido una de las más dolorosas del espectáculo, ya que se trató de una de las parejas más queridas, y aunque había esperanzas de que todo se solucionara, todo se derrumbó cuando se confirmó que él y Yailin se casaron en secreto.

Familia de Anuel AA extraña a Karol G

Karol era querida y bien recibida en la familia de Anuel

Durante una entrevista con RCN, la hermana del cantante detalló que la familia extraña a la cantante y que a ella le gustaría que volvieran, pues siempre hubo una gran conexión entre ellos, la cual se mantuvo incluso el día que terminaron.

“A mí me encantaría, porque ellos se llevan super bien, pero nada, Dios tiene propósitos siempre y si está en el destino que se vuelvan a juntar, así será”.

Dijo además que toda la familia aceptó muy bien a la intérprete de ‘Mamiii’, ya que la calificó como una persona humilde y muy empática, incluso dejó ver que ya había una relación de familias.

“La respeto mucho y a su familia, la quiero muchísimo. De verdad que ella es super humilde y tener el respeto de toda mi familia desde la primera vez”.

Cuando ‘AA’ se apareció de sorpresa a Karol en el concierto, todo internet estalló, pues era una clara señal de que quería una reconciliación, la cuál no fue posible.

¿Qué pasó con Anuel AA y Karol G?

La relación terminó en abril de 2021

La relación terminó tras tres años y aunque ya había planes de boda, no pudieron ser concretados. Los motivos de la separación no están claros, aunque se cree que fue por alguna infidelidad y no precisamente de la colombiana.

En abril de 2021, Karol G y Anuel AA hicieron oficial su separación y se especularon muchas cosas, aunque ellos nunca compartieron lo que sucedió, pero se dieron ciertos detalles en La Verdad Noticias.

