Hermana de Ángela Aguilar cantando

Ángela Aguilar es una de las cantantes juveniles más populares en México y Estados Unidos, hija de uno de los mayores exponentes de México, Pepe Aguilar, aunque el cantante tiene otros hijos bastante populares, una de ellas es Aneliz, la hermana de Ángela Aguilar.

Esta joven es muy famosa en Estados Unidos, sin embargo no muchos fans de Ángela conocen a su hermana, quien ha destacado en un mundo totalmente ajeno al que pertenece su familia, pues a diferencia de sus hermanos y su padre, no incursionó en el mundo de la música, a pesar de que tiene el talento necesario.

A continuación en La Verdad Noticias te hablaremos de Aneliz Aguilar, quien es igual de hermosa que Ángela y a sus 23 años de edad ha logrado sobresalir en la farándula, pues ha incursionado en el modelaje y las redes sociales.

¿Quién es la hermana de Ángela Aguilar?

Aneliz Aguilar es la hermana mayor de Ángela

Aneliz Aguilar es la hermana de Ángela Aguilar, siendo la segunda de la familia con 23 años de edad, siendo actualmente una influencer y modelo radicando en la ciudad de Los Ángeles, California, y aunque no se dedica al mundo de la música es bastante popular, especialmente en redes sociales.

Como te hemos informado en notas anteriores de nuestro sitio, ha destacado especialmente en Instagram, e incluso se ha robado la atención de los fans de Ángela en más de una ocasión, pues tiene una belleza impresionante, incluso algunos declaran que es más bella que su hermana menor.

¿Cuántos hermanos tiene Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar tiene tres hermanos

Ángela Aguilar es la menor de 4 hermanos, seguida de la infuencer Aneliz Aguilar y sus hermanos Leonardo y José Emiliano, aunque este último es su medio hermano, siendo todos bastante populares, sin embargo fue Ángela la que heredó la popularidad de su padre y la que más ha destacado en el ámbito artístico.

A pesar de esto, los cuatro hermanos se llevan muy bien, y en más de una ocasión han dejado encantados a los fans de la dinastía Aguilar con sus fotografías y videos haciendo todo tipo de cosas, ya sean en sus vacaciones, presentaciones musicales o reuniones familiares.

¿Por qué la hija mayor de Pepe Aguilar no canta?

Aneliz fue la única que no se lanzó como cantante

Gracias a un video de Tik Tok, Ángela Aguilar declaró que su hermana Aneliz no se dedica al mundo de la música simplemente por que no le gusta, pero tras los rumores de que su elección se debe a que no tenía talento, su hermana menor desmintió esto asegurando que tiene una hermosa voz, sin embargo quiso dedicarse a otra cosa.

Mientras tanto, la hermana de Ángela Aguilar ha destacado a su manera, pues como te mencionamos al principio de esta nota, es una popular modelo e influencer, y ha competido con su hermana con atrevidas poses, haciendo que en algunas ocasiones los internautas no puedan decidir quién es más bella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!