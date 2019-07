Hércules: Alexander Skarsgard el FAVORITO para interpretar al personaje en el live action (FOTOS)

Disney va adaptando sus clásicos de animación en películas de imagen real, como lo es la gran producción de El Rey León, que es sin duda una de las más esperadas del año.

Mulán, es otros de los próximos live-action que Disney tiene en mente estrenar en el 2020 y de la que ha habido cierta controversia tras revelarse que el remake no contará con Mushu el dragón.

La Sirenita es también otra de las adaptaciones que ha causado polémica porque Halle Bailey interprete a Ariel en el remake de imagen real, por el simple hecho de ser morena.

Hercules de Disney.

Ahora Disney también podría estar preparando la película de imagen real de Hércules, del que ya se especula qué actor podría ser de los favoritos para interpretarlo.

Ahora Disney está trabajando en una película live-action de Hércules y parece que tiene la mirada puesta en el actor Alexander Skarsgar, recordado por su trabajo en “La leyenda de Tarzán”, para el papel protagonista.

Fue por medio del portal We Got This Covered que se dio a conocer que el actor "está en la lista de deseos, pero todavía no ha habido un proceso de audición", aunque es un deseo de parte de Disney tener al actor Alexander Skarsgard como Hércules en la película de acción en vivo en la que actualmente trabajan.

TE PUEDE INTERESAR: Eiza González ¿será Megara en la película de Hércules?

La casa de Mickey hasta el momento no ha tenido un proceso de audición aún como tal, por lo que estamos muy lejos de recibir una confirmación oficial de quien realmente sería el intérprete del personaje principal.

Hercules de Disney.

Pero no todo está en misterio, pues hasta el momento hay muchas probabilidades de que la versión contemple la trama original de 1977, lo que la convertiría en una fascinante historia.

Cabe destacar que los actores más sonados para hacer el cast de Hércules, fueron Alexander Ludwing como el héroe, Amber Heard como Megara y Benedict Cumberbatch como Hades.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos