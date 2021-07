Henry Cavill ya no será Superman y Warner Bros podría darle una última función

Henry Cavill podría aparecer por última vez como el Superman de Warner Bros, pues, luego de la noticia de que dejaría su papel sus fans lamentaron mucho su desvinculación de DC Comics tan repentina, de ahí que, se les podría dar el gusto de que este amado personaje tenga un ¡verdadero adiós!

En La Verdad Noticias te revelamos que Cavill ha sido uno de los Superman más queridos de la pantalla grande, de ahí que, cuando se reveló que ya no sería parte del elenco los fanáticos lo resintieron, y aunque, hubo mucho hermetismo sobre dicha salida, al final se ha filtrado que probablemente tenga una última aparición.

Anteriormente te contamos que Henry Cavill respondió a la "hostilidad" de sus fans hacia su novia, pero ahora, te diremos cómo podría ser la despedida del Superman que ha causado locura entre los fanáticos de DC Comics.

¿Cómo podría ser la última aparición de Henry Cavill?

Superman. Foto: hipertextual.com

El actor Henry Cavill podría aparecer en la película Dwayne Johnson: Black Adam, así lo reveló We Got This Covered, así es, en el filme que derivó de ¡Shazam! y se estrenará el 29 de julio del próximo año, el amado Superman podría aparecer inesperadamente.

Al respecto, Mikey Sutton, declaró que muy seguramente el famoso actor sí tendrá su despedida como Superman de DC Comics, eso sí, no se reveló si tendrá un protagónico o si solo será un cameo, lo que está claro, es que desde el 2017 cuando participó en la Justice League, Warner Bros tuvo que elevar bastante su sueldo, ya que su personaje fue todo un éxito.

Por otro lado, se supo que Cavill es un amigo muy cercano de La Roca, quien interpreta a Black Adam, de ahí que se piensa que, insistió en que el buen Henry apareciera en la película para despedirse de su público, pues además, es uno de los grandes defensores del universo cinematográfico de Zack Snyder, ¿podrá haber convencido a Warner Bros de incluir al querido Superman?

¿Por qué ya no será Superman Henry Cavill?

Henry Cavill ya no será Superman y Warner Bros podría darle una última función. Foto: usmagazine.com

En mayor del 2021 Warner Bros dio a conocer que quiere dar el papel de Superman a un actor negro, de ahí que Henry Cavill saldrá del electo, y aunqu eno se sabe de forma oficial quien será el reemplazo, se cree que epodría ser Michael B. Jordan.

Si quieres saber más Henry Cavill, aquí podrás descubrir todo sobre la vida del actor más deseado del momento.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de spoiler.bolavip.com