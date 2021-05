Henry Cavill y Chris Hemsworth “pelean” por interpretar a He-Man

No es ningún secreto que los actores Henry Cavill y Chris Hemsworth, conocidos por interpretar Superman y Thor en las películas de DC Comics y Marvel Studios, respectivamente, están en su mejor momento y ahora ambos competirán por protagonizar la nueva adaptación de "live-action" He-Man.

Desde tiempo atrás se había hablado de una posible producción de He-Man y los masters del universo y es que pese a que el proyecto ha pasado por muchas manos diferentes y no ha llegado a nada, ahora se reveló que Sony está trabajando en la producción.

Sin duda se necesita de un protagonista que éste a la altura para llevar al éxito esta historia, según se filtró desde Sony, el ex Vengador es quien más suena para este proyecto, pero al parecer, Henry estaría presionando a la productora para ser él quien gane la jugada ¿quién lo haría mejor?

Nueva película de He-Man y los masters del universo

He-Man and the Masters of the Universe: Revelations llegará a Netflix

Luego que se anunciara la nueva serie de animación sobre esta ficción en Netflix, la popularidad de este héroe irá en aumento, por lo que es un buen momento para ser el protagonista del "live action" que se planea.

Recordemos que tiempo atrás el actor Noah Centineo firmó para interpretar a He-Man para los directores hermanos Adam y Aaron Nee, pero como el proyecto no llegó a ningún sitio, ahora los directores buscan a su nuevo protagonista.

Nueva serie de 'He-Man' en Netflix

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la emblemática caricatura de la década de los ochenta, regresará a la pantalla chica a través de la plataforma de Netflix gracias a una nueva serie titulada ‘He-Man and the Masters of the Universe: Revelations’, la cual no estará enfocada a un público infantil, sino a los fanáticos de este popular personaje.

La nueva serie será una secuela directa a la animación original, por lo que se respetará lo ocurrido anteriormente, así como el mito del príncipe Adam, hijo del gobernante de Eternia, quien logra convertirse en He-Man gracias a la ayuda de la mítica Espada del Poder.

¿Henry Cavill o Chris Hemsworth? ¿Qué actor crees que podría interpretar mejor a He-Man en la nueva adaptación de Sony? Déjanos tus comentarios.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.