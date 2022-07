¿Henry Cavill regresa como Superman? Esto es lo que se sabe

Luego de participar en Justice League en 2017, poco se ha conocido acerca del futuro de Henry Cavill en las producciones de DC Comics.

El actor se unió al universo cinematográfico de DC en 2013 cuando se puso por primera vez el traje de Supeman para el filme Man Of Steel, luego aparecería en Batman vs Superman: Dawn Of Justice, pero las opiniones de los seguidores de la franquicia de películas de DC no fueron positivas ante Cavill.

Debido a lo anterior el actor ya no apareció en más proyectos relacionados con el superhéroe, por lo que la empresa incluso reveló que estaban pensando en cambiar de actor.

Henry Cavill como Superman una vez más

En días recientes se ha acrecentado el rumor de que el famoso actor británico estaría contemplado para regresar a la pantalla grande como Clark Kent, luego de que varias fuentes aseguraron que formará parte de la Comic Con 2022.

De acuerdo al medio Deadline, Cavill hará una aparición sorpresa en el panel Hall H de la convención de cómics más famosa del mundo que se celebra cada año en San Diego, California

La edición de este año se celebrará del 21 al 24 de julio, y esta supuesta participación de Cavill no estaría justificada, por lo que muchos fans han tomado esto como la “confirmación" de que volverá al rol de Superman, aunque hasta el momento no exista ninguna confirmación.

¿Cuánto le pagaron a Henry Cavill por interpretar a Superman?

Henry Cavill se convirtió en uno de los actores más famosos y queridos de Hollywood debido a su carisma y sencillez, además de su gran atractivo físico.

Por lo que, como te contó La Verdad Noticias, cuando fue captado mirando a Shakira empezaron los rumores de que estaba interesada en ella

Pero pocos saben se desató una polémica cuando Warner eligió a Gal Gadot para el papel de Wonder Woman, pues el sueldo por el que la contrataron fue de 300 mil dólares, mientras que a Cavill le dieron 14 millones de dólares.

Y pese a que podría decirse que cuando le ofrecieron el papel a Cavill él ya había realizado algunas películas, ninguna había representado un real éxito, por lo que esta cifra sorprende mucho.

