¿Henry Cavill podría ser el siguiente James Bond?

Henry Cavill podría ser el próximo James Bond según una nueva predicción de IA e incluso los fanáticos lo apoyan para el papel del Agente 007. Daniel Craig ya ha confirmado que "No Time to Die" es su última película como Bond y no regresará a la franquicia.

Los fanáticos y los apostadores de películas ya están haciendo predicciones sobre quién podría ser el nuevo James Bond y Cavill encabezando la lista.

Aquí hay más detalles sobre por qué Henry Cavill es la mejor opción para la próxima película de James Bond y cuáles son algunos otros actores que podrían interpretar el papel.

Henry Cavill es la mejor opción del próximo James Bond

Henry Cavill es 92,3 por ciento perfecto para el papel del próximo James Bond según la investigación realizada por Largo.ai Artificial Intelligence Company.

La investigación se basó en la huella de ADN de los mejores actores que competían para interpretar al próximo Bond comparando atributos como el tipo de personaje, los elementos de la historia y los tonos cinematográficos.

Luego se comparó con todos los actores que interpretaron a James Bond en la pantalla y Cavill encabezó la lista en la lista de actores británicos. Henry Cavill, que es famoso por interpretar a Superman y Witcher, ha demostrado que puede interpretar perfectamente a James Bond después de su papel de espía en la película "The Man from UNCLE".

Otras opciones para James Bond 007

James Bond es un papel tan icónico que hay muchos actores listos para interpretar al Agente 007 y varios fan-casting ya son populares. Richard Armitage con 92 por ciento e Idris Elba con 90,9 por ciento son los siguientes nombres en la lista de IA después de Henry Cavill.

Richard Armitage, actor de El Hobbit también está compitiendo entre los fans con Henry y otros actores reconocidos para saber quién de ellos podría ser el siguiente Agente 007/Foto: Hollywood Reporter

Aunque, los corredores de apuestas británicos tienen a James Norton como el contendiente favorito para interpretar el papel de James Bond. Aquí están los otros nombres populares que podrían interpretar al próximo James Bond según los fanáticos y expertos en películas.

Tom Hiddleston

Richard Madden

Tom Hardy

Jack Lowden

Sam Heughan

Karl Urban

Idris Elba

Chris Evans

La franquicia del famoso agente es una de las más largas y populares del cine, así que los fanáticos esperan que el nuevo actor que tome este importante papel sea alguien que realmente cumpla las expectativas. ¿Qué otro actor crees que podría interpretar a James Bond?