¡Henry Cavill no se rinde! Todavía quiere interpretar a James Bond

Henry Cavill no se rinde; asegura que todavía quiere interpretar a James Bond

Henry Cavill no es ajeno a interpretar papeles icónicos y personajes muy queridos. El actor no solo se ha disfrazado de Superman, sino que también interpreta a Sherlock Holmes en Enola Holmes de Netflix, sin mencionar su otro trabajo en proyectos como Mission: Impossible - Fallout y The Man From U.N.C.L.E. e incluso The Witcher.

Pero hay un papel que Cavill no consiguió al principio de su carrera, pero en el que sigue interesado hasta el día de hoy: James Bond.

En una entrevista con el británico GQ, Cavill dijo que aprovecharía la oportunidad de interpretar a 007 si la productora de Bond Barbara Broccoli y el coproductor Michael G. Wilson estuvieran interesados.

"Si Barbara y Mike estuvieran interesados en eso, aprovecharía la oportunidad", dijo Cavill. "En esta etapa, todo está en el aire. Veremos qué sucede. Pero sí, me encantaría interpretar a Bond, sería muy, muy emocionante".

Cavill ha expresado interés en interpretar a James Bond

El actor Henry Cavill ha hablado anteriormente sobre cómo audicionó para el papel cuando se estaba desarrollando Casino Royale, pero el director de esa película no lo llamó por su peso.

"Probablemente podría haberme preparado mejor", dijo Cavill en una entrevista el año pasado. "Recuerdo que el director, Martin Campbell, dijo: 'Me veía un poco gordito’, Henry, no sabía cómo entrenar o hacer dieta. Y me alegro de que Martin haya dicho algo porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar."

Teniendo en cuenta que han pasado casi 15 años desde el debut de Casino Royale, definitivamente se puede argumentar que Cavill ha "mejorado" y desde entonces ha aprendido a entrenar y hacer dieta para los roles.

Henry Cavill aun tiene la esperanza de interpretar a uno de los espías favoritos: James Bond

Y no es imposible que el actor Henry Cavill aún pueda tener su oportunidad de interpretar a Bond. Se espera que el próximo No Time to Die sea la última salida de Daniel Craig como el icónico superespía, dejando la puerta abierta para que un nuevo actor asuma el papel.

"Esto es todo. Eso es todo, se acabó", aseguró Craig sobre su salida en una entrevista a principios de este año. "Pero yo, por mi parte, estoy increíblemente feliz de tener la oportunidad de volver y hacer otra, porque ... esta película, lo que la gente piense de ella, quién sabe lo que la gente va a pensar, todo el mundo, incluida esta gente de aquí. , simplemente pusimos todo en ello. E hicimos nuestro mejor esfuerzo. Y se siente así. Sé que suena simplista, pero lo hicimos".