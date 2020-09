Henry Cavill fue elegido para estar en la película “Enola Holmes” por esta razón/Foto: The Film Addict

Aunque el detective Sherlock Holmes es un superhéroe por derecho propio, el director Harry Bradbeer dijo que no miró el papel más famoso de Henry Cavill, Superman, cuando llegó el momento de elegirlo para interpretar la leyenda literaria de Sir Arthur Conan Doyle en una nueva película original de Netflix.

"¿Puedo hacer una confesión? Nunca he visto Man Of Steel", dijo Bradbeer con un susurro en una entrevista exclusiva con el medio Looper sobre Enola Holmes.

En la película, que llegó al servicio de transmisión el 23 de septiembre, Sherlock Holmes de Cavill es un personaje secundario fundamental, al igual que el hermano de Sherlock, Mycroft (Sam Clafin).

Esta vez, es la hermana de 16 años de los hermanos Holmes, Enola (Millie Bobby Brown) quien está en el caso para resolver el misterio detrás de la desaparición de la matriarca de la familia Eudoria (Helena Bonham Carter).

Aunque el personaje de Cavill no fue el protagonista de la cinta, sí tuvo un papel importante en la historia. Por lo que al público le ha gustado esta nueva película de Netflix/Foto: Showbiz Cheat Sheet

Bradbeer, quien dirigió a Enola Holmes mientras recién salía del gran éxito de la serie de comedia dramática Fleabag, admitió que tampoco vio a Cavill en la serie de fantasía de Netflix The Witcher antes de elegirlo, pero dijo que había visto algunas de las películas de Cavill.

Al final, fue una reunión casual con Cavill para hablar sobre su carrera y su vida, donde Bradbeer se dio cuenta de que había encontrado a su Sherlock.

"Creo que lo que me convenció fue mirar dos cosas, de verdad. Miré sus actuaciones y pensé: 'Hay esa otra cara de ti esperando a salir', que algunos de los papeles no le habían permitido encontrar", Compartió Bradbeer con Looper.

"Me reuní con Henry para tomar una copa; tomamos un par de gin tonics una vez en Hammersmith. Hablamos sobre su vida y sus experiencias como actor, y su experiencia con su propia familia, porque, como digo, [ Enola Holmes es] sobre las familias. Encontramos muchas áreas interesantes, no tanto para mí como para él personalmente, pero había áreas en su propia naturaleza".

El corazón y el humor que Henry Cavill aporta a Enola Holmes

Bradbeer dijo que para el papel de Sherlock, "quería a alguien que pudiera comenzar muy distante y fresco, y luego derretirse gradualmente bajo la presión de su hermana".

"Tenías que conocer al Sherlock que conocías, y luego una hermana, que no conocías, viene y lo cambia, realmente, emocionalmente. Y pensé, 'Bueno, [Cavill] puede hacer esto'", dijo Bradbeer.

"Como muchas de estas cosas de casting, no son necesariamente la primera persona en la que piensas, pero en el momento en que las ves, y te das cuenta de que hay una contradicción inherente en alguien, una verdad profunda, real y emocional para alguien, porque él es una persona muy sincera y veraz. Pensé: 'Esto podría funcionar'", dijo el cineasta.

En cuanto al trabajo cinematográfico de Cavill, Bradbeer dijo que había visto El hombre de UNCLE y Mission: Impossible - Fallout antes de su reunión con la estrella de la pantalla, y sabía que las cualidades que mostraba el actor podrían ayudar a informar su interpretación de Sherlock Holmes.

"Pensé que Misión Imposible era bastante maravillosa. Creo que había una picardía maravillosa [en sus películas]. Me gustó mucho el humor que, especialmente recientemente, ha encontrado", dijo Bradbeer. "Es muy seco y me encanta el humor de Henry, así que eso fue otra cosa que me atrajo".

Enola Holmes ahora se está transmitiendo en Netflix. ¿Te gustó la actuación de Cavill en esta película?