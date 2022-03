Henry Cavill filmará nuevas escenas como Superman para 'The Flash'

Henry Cavill regresa como Superman para 'The Flash'

No todo está perdido, un nuevo rumor indica que Henry Cavill estará de regreso como Superman y que por ello se han reprogramado los estrenos de cintas de DC.

Ha pasada mucho tiempo desde que Cavill vistió por última vez el traje del legendario superhéroe, e incluso había dejado colgado para ya no volver.

Con la publicación de la "Zack Snyder's Justice League" renacieron las esperanzas de ver a Cavill y compañís de vuelta, sin embargo no es hasta ahora cuando la posibilidad renace.

Información revelada por el editor en jefe de Geekosity, Mikey Sutton, indicó que Cavill regresará una vez más como Superman para 'The Flash'.

"¡Hemos informado antes que Henry Cavill estaba haciendo que algunos horarios funcionaran para Shazam! La Furia de los Dioses y Black Adam".

Dichas afirmaciones coinciden con el atraso en el estreno de 'The Flash y Aquaman 2, cintas que ahora llegarán a la gran pantalla en 2023.

Los últimos informes han revelado que DCEU está buscando que Cavill vuelva a filmar escenas para The Flash como Superman.

Sin ahondar en la decisión sobre el retraso, la productora anunció que "The Flash” y “Aquaman and The Lost Kingdom” se estrenarán hasta el 2023 y no a finales de este año como se tenía presupuestado.

Incluso días atrás se mencionó que el Batman de Ben Affleck no morirá en "The Flash" y ahora todo ello se suma al posible regreso de Henry Cavill como Superman.

