Henry Cavill estaría enojado por Reebot de Superman

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, todo indica a que habrá un reebot de Superman, y será producido por J.J. Abrahams.

Los fanáticos del Superman de Henry Cavill han estado pidiendo a Warner Bros. que le den una oportunidad al actor de interpretar nuevamente al superhéroe pues creen que se trata de la mejor y la única opción para hacerlo.

Nadie puede negar que Cavill nació para interpretar a Superman. Sin embargo, la noticia que se dio a conocer la semana pasada es acerca de un reboot para el superhéroe, lo cual como era de esperar, no tiene muy felices a todos los fans y, según un conocido insider, tampoco a Henry Cavill.

La primera vez que se anunció que Cavill dejaba el papel de Superman fue en septiembre de 2018, tiempo en el que Liga de la Justicia y su enorme fracaso en taquilla todavía era una herida abierta para el estudio.

Henry Cavill estaría enojado

Se justificó la separación diciendo que el actor no pudo llegar a un acuerdo con Warner Bros. sobre hacer un cameo en ¡Shazam!, pero rumores más recientes dicen que Cavill se puso "diva" y quería cobrar más.

De lo que sí estamos seguros por las declaraciones del mismo Henry, es de que tiene todas las ganas y buenas intenciones de seguir formando parte del universo de DC Comics.

No obstante, ¿también lo quiere Warner Bros.? La noticia del reboot producido por J.J. Abrams nos hace dudar, sobre todo por el silencio que siempre ha habido en torno a una posible secuela de El Hombre de Acero.

Ahora, según información del insider Daniel Richtman, Henry Cavill está "seriamente enojado" con el estudio por el reboot.

¿Cuál es el enojo de Henry Cavill?

Lógicamente no hay manera de comprobarlo pero si tomamos en cuenta lo mucho que él aprecia el papel de Superman, no parece algo descabellado.

Como consuelo, mientras se aclaran las cosas los fans podrán disfrutar del Superman que tanto aman (y sin un bigote rasurado con efectos visuales mediocres) en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia que los fans pidieron con ahínco en los últimos dos años a través del hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

La presión de los fans demostró ser efectiva para que Zack Snyder's Justice League se hiciera realidad, pero hasta ahora no hay confirmación de que las veces que #HenryCavillSuperman se ha vuelto tendencia, convenzan a Warner Bros. de darle una nueva película.

Quizá ya hay un nuevo contrato con el actor pero lo están guardando como una sorpresa, eso es lo que dijeron ciertos rumores el año pasado, pero se han quedado en simples rumores.

Por otro lado, vale la pena preguntarse si realmente un reboot de Superman significa un adiós definitivo para Cavill. La verdad es que no, pues la mayoría pensó que Ben Affleck no volvería al papel de Batman luego de que se anunciara el reboot de The Batman , protagonizado por Robert Pattinson, y el año pasado se anunció que estará presente en Flashpoint.

¿Crees que Henry Cavill esté enojado por no ser considerado para Superman?, dinos tu opinión en los comentarios.

