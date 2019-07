Henry Cavill enloquece a sus fans en el nuevo trailer de 'The witcher' (VIDEO)

Después de meses de espera, el primer tráiler de ‘The witcher’ ha llegado, causando una emoción enorme en los fanáticos de esta saga, la cual está basada en un videojuego del mismo nombre.

Uno de los aspectos más esperados de esta serie es a causa del protagonista ‘Geralt de Rivia’ quien es interpretado por el aclamado actor Henry Cavill, conocido mundialmente por darle vida al hombre de acero ‘Superman’.

Ahora, el tráiler ha llegado a toda la red, por lo que los seguidores tanto de la serie de videojuegos como del actor ya han enloquecido con el avance, el cual esta cargado de emoción y adrenalina.

Podría ser la sucesora de Game of thrones

Henry Cavill enloquece a sus fans en el nuevo trailer de 'The witcher' (VIDEO)

Durante el breve video pudimos ver avances de lo que sucederá en la serie, donde tenemos referencias de la exitosa serie de HBO ‘Game of thrones’ al igual que un ligero toque de la historia de ‘El señor de los anillos’.

Esta increíble serie que contará de 8 episodios, aunque por el momento aun no se revela la fecha oficial, pues Netflix anunció su estreno para el año 2020, aunque aparentemente podrían cambiar de opinión.

Los seguidores de la saga de videojuegos ya no pueden contener las ansias por ver la serie, pero si no estas familiarizado con ‘The witcher’ te traemos una breve reseña sobre la serie y cual será su historia.

La historia de Geralt de Rivia

Henry Cavill enloquece a sus fans en el nuevo trailer de 'The witcher' (VIDEO)

Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que vive en un mundo en el que casi hay más motivos para desconfiar del resto de personas que de las criaturas a las que da caza. Un día su camino se cruza con el de una joven princesa que oculta un misterioso secreto y una poderosa hechicera.

Te puede interesar: Netflix revela primeras imágenes de Henry Cavill en "The witcher"

Así mismo en esta serie podremos ver humanos guerreros, elfos, monstruos y demás, donde nuevamente la guerra se desata debido a la codicia de los humanos, quienes liquidan a los elfos después de que estos les enseñaran el arte de la magia.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos