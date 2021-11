Henry Cavill anuncia que terminó el rodaje de Enola Holmes 2

Henry Cavill anunció que terminó de filmar sus escenas en Enola Holmes 2, la secuela de la exitosa película en la que interpretó al detective Sherlock Holmes al lado de Millie Bobby Brown.

Tras el éxito obtenido en la primera entrega, que se hizo de una considerablemente buena base de fanáticos, Netflix ordenó la segunda parte que incluyó al actor de The Witcher en el reparto.

Cavill, quien recientemente rompió el silencio tras accidente en el set de The Witcher, dijo a sus fans que había terminado su último día de rodaje de la película e hizo una amable invitación a hacer ejercicio.

Henry Cavill termina degrabar Enola Holmes 2

A través de un post en su cuenta de Instagram, Cavill publicó un video mientras daba una caminata nocturna en el que informó que estaba saliendo de su último día en el set de grabación.

“Hola todos, hoy fue mi último día en Enola Holmes y todo el día estuve pensando en no salir de casa para correr. Estaba un poco oscuro y hace un poco de frío. Estuve convenciéndome todo el día que eran buenas razones para no correr. Sin embargo, salí, lo hice, me encantó y se siente realmente bien", dijo Cavill en su breve clip.

"Así que si estás sentado en casa y estás pensando en no entrenar hoy, ponte esos pantalones de entrenamiento y sal a hacerlo. No te arrepentirás”, añadió.

Reparto de Enola Holmes 2

La segunda entrega de Enola Holmes 2 llegará a Netflix en algún punto de 2022.

La película cuenta con Millie Bobby Brown en el papel de la hermana del detective creado por Arthur Conan Doyle. En la película, la protagonista se embarca en una aventura para resolver un crimen que la llevará a resolver el misterio de su madre desaparecida.

También está Louis Partdrige como Tewkesbury, Sam Claffin como Mycroft Holmes, Helena Bonham como Eudoria Holmes y Fiona Shaw.

Aún se desconoce qué tan relevante será el personaje de Henry Cavill en Enola Holmes 2, puesto que su rol en la primera entrega se limitó a breves apariciones que no aportan realmente a la trama, lo cual no debería sorprender basados simplemente en el título de la cinta. La Verdad Noticias.

