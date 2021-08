Henry Cavill ¿Qué pasará con el actor después de ser superman?

Henry Cavill ha llegado a su fin con su personaje de Superman y es que el actor británico no repetirá su papel en The Flash, la película que protagoniza Ezra Miller y dirige Andy Muschietti.

Hay que recordar que esta película tiene programado su estreno para noviembre de 2022 y el intérprete no tendría previsto retomar su personaje para ninguna otra producción de Warner y DC.

Fue un periodista en The Wrap y fundador y redactor jefe de Heroic Hollywood, el que ha soltado la bomba en redes sociales. Todo viene a raíz de un comentario en redes sociales en el que un informante declaraba que dos fuentes distintas le habían confirmado la presencia de Cavill en la esperada cinta de The Flash.

¿Por qué Henry Cavill ya no será superman?

¿Por qué Henry Cavill ya no será superman?

El mismo periodista salió a negar la presencia de Cavill: "No estará en 'The Flash' y, de hecho, actualmente, no tiene acuerdo alguno para interpretar a Superman en ninguna película", escribió.

Hay que destacar que este periodista es uno de los expertos más conocidos sobre información de cine de superhéroes, lo que significa que sus palabras tienen que tenerse muy en cuenta.

Por otro lado, lo comentado por González no impide que Cavill vuelva a ser el Hombre de Acero... siempre y cuando firme un nuevo acuerdo con Warner Bros, que es el punto clave. Actualmente no está ligado a DC, pero eso no significa que pueda negociarse su regreso.

Los rumores del futuro del apuesto actor

Se ha estado comentando que Warner busca realizar un reboot de Superman aunque con un Clark Kent negro. Por otro lado, el exdeportista Michael B. Jordan protagonizará una versión negra del Hombre de Acero, al meterse en la piel de Val-Zod, otro kryptoniano que adoptó la identidad de Superman, para HBO Max.

Cabe destacar que Henry Cavill no se ha pronunciado oficialmente. El actor está ocupado con la segunda temporada de 'The Witcher', la cual se estrenará el 17 de diciembre de este año y en la que volverá a ser el brujo Geralt de Rivia.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!