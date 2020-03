Henry Cavill ENLOQUECE a sus fans con su primera imagen como Wolverine

El famoso actor británico Henry Cavill, quien comenzó su carrera con papeles en las adaptaciones de The Count of Monte Cristo y I Capture the Castle, ahora es la sensación de las redes por una imagen que se ha vuelto viral.

Resulta que durante la semana pasada corría el rumor que el actor que interpreta a Superman en el DCEU podría darle vida a Logan y hacer su debut en la secuela de Captain Marvel y aunque elesto no ha sido confirmado los fans del actor como del personaje han mostrado su gusto por esa interpretación.

Henry Cavill como Wolverine

Es por eso que recientemente un artista de Instagram hizo un fan art de Henry Cavill como Wolverine, y todos los fans están perdiendo la cabeza al verlo, ya que les encanta la caracterización que le dio al actor británico, lo que ha aumentado que estén ansiosos de que lo tomen en cuenta para el papel.

Hay que recordar que desde que Hugh Jackman dejó el papel de Wolverine, muchos fans se han preguntado quién y cuándo, Disney presentará al nuevo Logan, pues de acuerdo al sitio We Got This Covered, Henry Cavill podría hacer su debut en el MCU como Wolverine.

El rumor surgió desde que se supo que Cavill tuvo una junta con Marvel Studios para entrar al MCU, pero aún no se ha dado un comunicado oficial, pero al parecer el apoyo de la audiencia ya lo tiene ganado, púes en su mayoría apoyan a que el actor sea el próximo Wolverine.

Fue gracias al usuario de Instagram, @BossLogic que se sabe cómo se vería el actor como Logan, ya que el artista creó un Fan art de Henry Cavill como Wolverine en el MCU, el cual por la apariencia que le dio a Cavill hace que la imaginación de vueltas y que los rumores de él siendo el próximo Wolverine sean ciertos.

Cabe destacar que hasta que Marvel Studios no confirme nada sobre que Cavill se una al MCU como Wolverine en 'Captain Marvel 2', no hay que perder la cabeza y además a esta altura, el estudio nunca confirmaría tan temprano esta noticia.

