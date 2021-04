Henry Cavill: Descubre todo sobre la vida del actor más deseado del momento

Henry Cavill se ha convertido en uno de los actores más famosos y queridos de los últimos años, y no sólo por ser quien interpreta al superhéroe más poderoso y famoso de todos los tiempos, Superman, sino por su increíble carisma, sencillez y para las mujeres, su físico, lo que lo ha hecho ser la fantasía de millones de personas en el mundo.

Recientemente el famoso actor se volvió tendencia tras la filtración de nuevas fotografías donde aparece con una misteriosa mujer, quien aparentemente se trata de su nueva novia, por lo que ha perdido su título como el soltero más codiciado del mundo, y ha generado una gigantesca ola de reacciones.

Para celebrar su nuevo romance y conmemorar su trayectoria, en La Verdad Noticias te presentaremos la historia del aclamado actor Henry Cavill y todo lo que debes saber sobre su vida, tanto en el ámbito personal como profesional, y te aseguramos que algunas cosas te sorprenderán.

La historia de Henry Cavill

El actor inició su carrera profesional en 2001

Henry William Dalgliesh Cavill es un famoso actor de origen británico, nacido el 5 de mayo del año 1983 en Saint Helier, la capital de Jersey, hijo de banqueros, ya que su padre Colin Cavill es un corredor de bolsa y su madre Marianne Dalgliesh es una secretaria de banco, por lo que tuvo una vida relativamente normal.

Henry Cavill tiene cuatro hermanos, siendo el segundo más jóven de ellos, detrás de Nick, Piers y Simon, mientras que su hermano menor se llama Charlie, iniciando su pasión por la actuación durante sus años escolares, donde participó en obras de teatro de sus clases.

Durante su infancia, Henry Cavill asistió a St. Michaels Preparatory, una escuela privada, para posteriormente ser inscrito en una escuela pública llamada Stowe School que funciona como internado en Buckingham, donde descubrió su pasión por la actuación.

Durante sus primeros papeles en obras de teatro escolares, Henry interpretó a figuras como Hamlet y Oberón, mismos que le hicieron decidir que se dedicaría a la actuación dejando de lado sus otras dos pasiones, ya que también tenía otras carreras en mente antes de ser actor.

Afortunadamente su talento lo ha posicionado como uno de los actores más populares de Hollywood en los últimos años, pero si no hubiera funcionado, se habría dedicado a la egiptología, o se habría enlistado en el ejército, ya que siempre se ha declarado como un hombre muy patriótico y deseaba defender a su país.

Tras terminar la escuela, Henry Cavill comenzó a buscar oportunidades para consolidarse como actor, estando en un perfil bajo por muchos años, siendo hasta después del año 2000 cuando finalmente pudo debutar profesionalmente como actor en su primera película.

Los inicios de Henry Cavill en el cine y la tv

La película 'Laguna' fue su debut en el cine

En el 2001, el actor debutó con su primer papel protagónico en la película ‘Laguna’, la cual fue una producción independiente, para regresar en ‘El conde de Monte Cristo’, película basada en la novela de Alexandre Dumas, que aunque no tuvo tanto éxito en taquilla, sirvió para darle al actor el impulso que necesitaba para sobresalir.

Asimismo, Henry Cavill no sólo buscó posicionarse como un actor de cine, sino también de televisión, pues durante el 2002, participó en series como ‘The inspector Lynley Mysteries’, la película ‘Goodbye Mr. Chips’, ‘Midsomer Murders’ en 2003 donde obtuvo papeles menores pero de gran importancia.

Este ha sido uno de sus papeles más polémicos

Después del 2006 el actor comenzó a tener más influencia en el mundo del cine gracias a sus participaciones en filmes como ‘Hellraiser: Hellworld’ en el 2005, ‘Red Riding Hood’ y ‘Tristan & Isolda’ en 2006, las cuales tuvieron malas críticas, pero hicieron destacar a Henry Cavill y captar la atención de directores de cine.

En el 2007 obtuvo un papel relevante en ‘Stardust’, la cual tuvo una buena critica, que incluso lo puso entre los favoritos para ser el nuevo James Bond en ‘Casino Royale’, aunque fue descartado por ser muy joven para darle vida al personaje, aunque esto no afectó su trayectoria.

En el 2007 su carrera comenzó a brillar, cuando consiguió un papel en el elenco principal de la exitosa serie ‘The Tudors’, la cual estaba basada en la vida del rey Enrique VIII, donde le dio vida a Charles Brandon, el primer duque de Suffolk, mismo que tuvo por cuatro temporadas y le dio fama internacional.

Posterior a esto, Henry Cavill participó en películas como ‘Bloodcreek’ en el 2008 y ‘Whatever Works’ en el 2009, y aunque ambas fueron fracasos en taquilla, el actor no se rindió, y poco después los frutos de su esfuerzo llegaron.

Los mejores papeles de Henry Cavill

Superhéroe, detective y hechicero... Henry Cavill ha sido de todo

El famoso actor ha sido partícipe de muchos proyectos en Hollywood y series de Televisión, teniendo una larga trayectoria a pesar de su corta carrera comparada con otros artistas que son menos famosos que él, sin embargo, entre todos sus papeles, existen unos que destacaron mucho más que otros.

Henry Cavill podría considerarse un actor multifacético, ya que ha interpretado a personajes de todo tipo, por lo que es difícil encasillarlo con un personaje, esto claro hasta la llegada de Superman en 2013, pero de este papel te hablaremos más adelante, pues también mencionaremos otros papeles.

Probablemente hayas visto algunas de las participaciones del famoso actor y no te habías percatado que se trataba de él, por lo que ahora te daremos una breve descripción de sus papeles más destacados durante su trayectoria en Hollywood, la cual continúa subiendo de nivel conforme pasan los años, además de que se ha convertido en un sex symbol.

Henry Cavill y su relación con Netflix

Henry Cavill ha tenido varios proyectos con Netflix

Aunque Henry Cavill ha trabajado con muchos estudios y compañías, uno de los más destacados es sin duda alguna Netflix, pues el actor ha tenido varios proyectos con la famosa plataforma de streaming, los cuales expandieron su fandom a niveles inimaginables debido a su interpretación.

Cabe mencionar que las interpretaciones de Henry Cavill con Netflix han sido consideradas como sublimes puesto que el actor les ha puesto mucho más empeño del esperado.

Por causalidades del destino, sus papeles son sobre cosas que le apasionan, como es el caso de ‘The Witcher’, videojuego del cual es un fanático e interpretar al personaje fue como un sueño para él.

Otra de sus colaboraciones con Netflix fue en la película ‘Sand Castle’, donde fue protagonista, la cual se estrenó en el año 2017, donde interpreta a un soldado de un pelotón que trata de reparar el sistema de distribución de agua en una zona hostil tras la invasión de Irak en 2003.

Asimismo, también ha interpretado a Sherlock Holmes en una producción original de Netflix, donde compartió la pantalla con la estrella de Stranger Things Millie Bobby Brown, cuyos papeles te detallaremos más adelante en esta nota, y seguramente te encantarán.

Superman, el papel más poderoso de Henry Cavill

Superman ha sido el papel más exitoso de su carrera

Todos conocemos a Superman, conocido como el primer superhéroe de toda la historia, creado por DC Comics, por lo que se ha convertido en un ícono mundial en todo el mundo, y el famoso actor Henry Cavill hizo despegar su carrera por los cielos gracias a este personaje.

En el año 2013, la fama mundial llegó para Henry Cavill cuando fue seleccionado para darle vida al famoso superhéroe kryptoniano en la nueva película del universo cinematográfico de DC Comics, la cual fue titulada ‘Man of steel’, y fue dirigida por el cineasta Zack Snyder.

Aunque al principio recibió muchas críticas por su interpretación, conforme pasaron los años fue aceptado por los fans, y actualmente es el rostro del personaje, y todo el mundo lo conoce como el Superman de la vida real, debido a su impresionante parecido con el héroe.

Tras el éxito de la cinta, Henry Cavill le dio vida al superhéroe en otras ocasiones, como en ‘Batman V Superman: Dawn of justice’, ‘Justice League’, un pequeño cameo en ‘Shazam’, y recientemente en la Liga de la Justicia en el tan esperado Snyder Cut, que le dio una gran redención a su papel.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Henry Cavill audicionó para el papel, pues deseaba interpretarlo en la película del 2006, aunque al final el actor Brandon Routh se quedó con el papel, pero no generó el impacto que ha conseguido el famoso actor británico.

Asimismo, no es el único Superman, pues en el universo de The CW mejor conocido como ‘The arrowverse’, Superman es interpretado por el actor Tyler Hoechlin, pero no es tan conocido como lo es Henry Cavill, que sin importar lo que pase, ya es el Superman definitivo.

The Witcher: de superhéroe a hechicero

Geralt de Rivia es uno de sus papeles favoritos

En el año 2019, la famosa plataforma de streaming Netflix anunció el estreno de su nueva serie titulada ‘The Witcher’, la cual estaba basada en el videojuego del mismo nombre, donde el famoso actor Henry Cavill obtuvo el papel de ‘Geralt de Rivia’, el protagonista del show.

Aunque ya tenía experiencia con héroes gracias a Superman, interpretar a Geralt de Rivia fue una experiencia totalmente nueva para el actor, ya que en esta ocasión le daría vida a un hechicero, y no hay que mencionar que se ganó la admiración de millones de fans, especialmente de las mujeres.

Lo que consiguió que el éxito de la serie estuviera asegurado fue que Henry Cavill es un fiel fan del videojuego, pues el actor es un gamer muy apasionado, y este título está entre sus favoritos, razón por la cual dio su mejor esfuerzo para darle vida al hechicero, y esto se pudo confirmar con el anuncio de la segunda temporada de la serie durante este año.

Henry Cavill como el mejor detective del mundo

Le dio vida a Sherlock Holmes en Enola Holmes

En el universo de Superman y DC Comics, Batman, es considerado como el mejor detective de todo el mundo, aunque este título en el mundo real se lo lleva el mítico Sherlock Holmes, la famosa personalidad creada por el escritor Sir Arthur Conan Doyle en 1887, mismo que ha llegado a la pantalla chica y grande en múltiples ocasiones.

En otra de sus producciones junto a Netflix, Henry Cavill le dio vida a Sherlock Holmes en la película ‘Enola Holmes’, aunque fue como personaje secundario, pues el filme se centra principalmente en Enola, la hermana menor del detective, interpretada por Millie Bobby Brown.

A pesar de que tuvo muy poco tiempo en pantalla, la participación de Henry Cavill en la producción de Netflix le dio el impulso que necesitaba para ser un éxito, pues el artista tenía una gran reputación gracias a sus papeles como Superman y Geralt de Rivia.

Henry Cavill pasa de superhéroe a secreto

Ha sido agente de la CIA y agente secreto

Aunque su participación como el famoso espía James Bond nunca se concretó debido a su juventud, esto no detuvo a Henry Cavill para convertirse en un agente secreto, algo que cumplió con su papel como el agente secreto de la CIA Napoleón Solo en la cinta ‘The man from U.N.C.L.E.’ también conocida como el agente de C.I.P.O.L.

En esta cinta interpretó al personaje que tenía una misión en conjunto con un agente de la KGB, donde tenían que derrotar a una organización criminal que pretendía crear mortales armas nucleares en la década de 1960.

Asimismo, Henry Cavill también participó en la sexta entrega de la famosa saga ‘Mission Impossible’, llamada ‘Fallout’, donde le dio vida a August Walker, siendo un éxito en taquilla gracias a su participación, aunque también una de las cintas que le generó más polémica.

Esta película filmada entre 2017 y 2018 se mezcló con su participación en Justice League, pero la primera versión dirigida por Joss Whedon, donde se generó un escándalo por el pésimo efecto CGI que aplicaron en el rostro de Superman, el cual convirtió al actor en la burla de los estudios.

Aunque esto no fue completamente culpa de DC Comics o Henry Cavill, ya que para su papel como August Walker en Mission Impossible 6: Fallout, el actor tuvo que dejarse crecer el bigote, pero el estudio le prohibió rotundamente afeitarse para su papel de Superman, por lo que el horrible efecto de CGI para ocultar su bigote en Justice League costó más de tres millones de dólares.

Los pasatiempos de Henry Cavill

Los videojuegos en PC son una de sus pasiones

El famoso actor se ha convertido en el sueño de miles de mujeres y la inspiración de los hombres, pues además de su talento en la actuación, posee un físico impresionante, lo que daría como primera impresión que tiene una personalidad de playboy, sin embargo no hay nada más alejado de la realidad.

Henry Cavill es lo que podría decirse un nerd en toda la extensión de la palabra, pues es un fiel fanático de los videojuegos, ya que él mismo ha expresado que es un apasionado gamer, aunque prefiere las PC’S antes que las consolas como Xbox o PlayStation.

Hace unos meses se convirtió en tendencia mundial al compartir fotografías suyas ensamblando su nueva PC gamer, y no pudo esperar para jugar sus títulos favoritos como Delta Force, Half-Life, The Witcher y World of Warcraft, siendo este último el que jugaba cuando se enteró que fue elegido para ser Superman.

Asimismo, durante la cuarentena se reveló otro de sus hobbies, pues se pasó la mayor parte de su tiempo encerrado pintando figuras en miniatura del famoso videojuego ‘Total War: Warhammer’, algo muy extraño, y no se esperaba de alguien que luciera como él, sin embargo se muestra orgulloso de sus gustos geek.

Otro de sus pasatiempos favoritos es uno con un nivel de dificultad más avanzado, ya que le encanta practicar snowboarding, y aprovecha cada oportunidad que tiene para realizar este deporte, el cual adoptó tras no poder seguir jugando rugby debido a una lesión que sufrió.

Kal, el mejor amigo de Henry Cavill

Kal acompaña a Henry Cavill a todas partes

Aunque el famoso actor tiene entre su lista de amigos más cercanos a estrellas como Jason Momoa, Armie Hammer, Luke Evans y Luca Calvani, su mejor amigo Kal no es humano, y no, no hablamos de Superman, sino de su querido perro.

En el año 2014, el famoso actor adoptó a un perro de la raza Akita junto a la actriz Gina Carano, con quien mantuvo una relación en el pasado, y aunque esta terminó, la amistad entre Kal y Henry Cavill sólo se fortaleció, y se ha convertido en el ser más importante de su vida.

El actor nombró a su perro Kal en honor a Superman, cuyo nombre verdadero no es Clark Kent, sino Kal-El, el cual le fue otorgado por sus padres en el planeta Krypton, demostrando la importancia del personaje para el actor, quien además tiene un loro de mascota.

Asimismo, Kal se ha convertido en el mejor amigo de Henry Cavill, pues pasa la mayor parte del día con él, asistiendo a las actuaciones de su amo, así como actividades como el gimnasio, restaurantes, e incluso en sus citas, como se vio en las últimas fotos con la nueva novia del artista.

Gracias a esto, Kal se ha convertido en uno de los perros más famosos de Hollywood y uno de los más envidiados, pues es quien tiene la dicha de estar muy pero muy cerca del actor, y en sus redes sociales, aparece en el 98% de las fotos y videos que publica Henry Cavill.

Los escándalos en la vida de Henry Cavill

También el actor ha estado envuelto en escándalos durante su carrera

A pesar de ser uno de los actores más queridos del momento, ni siquiera con el inmenso poder de Superman ha podido salvarse de la polémica, pues en más de una ocasión ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios o acciones en diferentes temas.

Uno de los más sonados fue en el caso #MeToo, donde millones de mujeres denunciaron casos de abuso, algo que el actor no entendió, pues declaró en una entrevista que le daba miedo tener citas con mujeres por que corría el riesgo de que lo señalaran como violador, algo que causó la furia de millones, y tuvo que pedir disculpas públicas por sus comentarios.

Como te mencionamos, mantuvo una relación con Gina Carano, la polémica actriz despedida de ‘The Mandalorian’ de Disney+ por sus comentarios, aunque no ha sido la peor novia del actor, pues fue relacionado con Marisa Gonzalo, que tenía 21 años cuando iniciaron su relación.

Lo que causó escándalo de esta relación es que esta mujer fue fuertemente criticada por ser una asesina de animales, pues en más de una ocasión apareció posando con cadáveres de animales de diferentes especies, y Henry Cavill parecía no importarle, razón que le hizo ganarse el repudio de mucha gente.

Datos curiosos sobre Henry Cavill

La vida de Henry Cavill es bastante... peculiar

Estuvo a punto de interpretar a Cedric Diggory en ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’, sin embargo el papel le fue dado a Robert Pattinson.

La conexión entre ambos es fuerte, pues la escritora de ‘Crepúsculo’, reveló que se inspiró en Henry Cavill para crear a Edward Cullen, papel que protagonizó Robert Pattinson.

Sus actores favoritos son Mel Gibson y Russel Crowe, e incluso este le dio vida a Jor-El, el padre de Superman en Man of Steel.

Su película favorita es ‘Gladiator’, protagonizada por uno de sus ídolos, Russel Crowe

Habla inglés, francés y tiene conocimientos básicos en alemán, italiano e incluso puede mantener conversaciones cortas.

Henry Cavill: Descubre todo sobre la vida del actor más deseado del momento

Ganó 14 millones de dólares en Man of Steel más un porcentaje de la taquilla, que fue de 668 millones de dólares.

Sus lugares favoritos son Brasil (las playas), Egipto y Nepal.

Su color favorito es el azul, tiene ojos azules, mide 1.85 metros y su signo zodiacal es Tauro.

Tiene una especie de manía que lo obliga a salir de su casa siempre con dinero, tarjetas de crédito y su pasaporte.

En fanático de la historia antigua y las películas de época, además de que su sueño es interpretar a Alejandro Magno, el rey de Macedonia.

Trabajó en un bufete de abogados como sacaciopias y entregando cafés, siendo el trabajo que más ha odiado en su vida.

Sufrió bullying en su infancia, siendo llamado ‘Fat Cavill’... seguramente sus abusadores deben estar muy arrepentidos ahora.

Su prenda favorita es una chaqueta de cuero café, afirmando incluso que no podría vivir sin ella.

