“Help”, el quinto álbum de estudio de Los Beatles cumple 54 años

La impecable producción de George Martin permite que todos los temas incluidos se disfruten al máximo, once de los 14 fueron compuestos por John Lennon y Paul McCartney, dos por George Harrison, más el cover ‘Act Naturally’, original de Morrison y Russell, cantado por Ringo Starr. Contiene varios clásicos como ‘Help!’, ‘You’ve Got to Hide Your Love Away’, ‘Ticked to Ride’, ‘It´s Only Love’ y, por supuesto, la gigantesca ‘Yesterday’.

En 2012, "Help!" ocupó el puesto 331 en la lista de la revista Rolling Stone de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos".

El disco fue grabado en los EMI Studios de Londres en dos sesiones, la primera efectuada el 15 de febrero y la segunda el 17 de junio de ese mismo año y el lanzamiento fue por la vía de la compañía Parlophone.

Fue lanzado en la fecha mencionada en el Reino Unido conteniendo catorce canciones en su forma británica original. Siete de estos, incluidos los singles "Help!" y "Ticket to Ride", aparecieron en la película, así como “Yesterday”, la canción más versionada de la historia. Sin embargo, la versión estadounidense fue el verdadero soundtrack del filme, mezclando las canciones de los Beatles con temas instrumentales. Otras sietes canciones de este disco aparecerían posteriormente en otros lanzamiento de los “Fab Four”.

En septiembre de 2013, después de que la industria fonográfica británica cambiara sus reglas de adjudicación de ventas, el álbum fue certificado platino para ventas registradas desde 1994

“Help!” fue nominado al Grammy de 1966, siendo la primera vez que una banda de rock era considerada para la categoría de Álbum del Año. El trabajo ocupó en número 1 de las listas de éxitos de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Australia, convirtiéndose en otro acierto mundial para John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Incluso el tradicionalmente mamón crítico de la NME, Derek Johnson reconoció la calidad del álbum señalando que era un trabajo que mantenía los estándares habituales de los Beatles. Otros expertos recalcaron el uso de instrumentos de cuerdas (“Yesterday”), calificándolo como todo un acierto.

En Estados Unidos la recepción fue mucho más evidente y optimista, si bien Los Beatles había ya conquistado el corazón de millones de fans en ese país, los críticos habían lanzado ataques inexplicables contra los músicos británicos (como también lo hacían del rock en general), pero ante este trabajo no tuvieron más remedio que reconocer la calidad del producto, lo que propició la aceptación dentro de la corriente cultural de Norteamérica. Estos halagos no provinieron de desconocidos, sino de personajes importantes como Richard Freed (The New York Times), e incluso los compositores Leonard Bernstein y Abraham Chaisns, quienes admitieron su admiración hacia Los Beatles y particularmente hacía este trabajo.

Ricardo D.Pat