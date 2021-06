Hellfest 2022: Metallica y Guns N' Roses liderarán el famoso concierto

Los conciertos poco a poco comienzan a regresar en distintos puntos del mundo a pesar de la pandemia, eso si, aplicando todos los protocolos de seguridad para asegurar la integridad de los fans, y un ejemplo de esto podría ser el Hellfest 2022, que ha presentado su impresionante cartel de bandas.

Este magnoevento francés sin duda es uno de los más esperados por los fans del heavy metal, thrash metal, rock y otros géneros, pues en el festival del próximo año, el cual se espera que llegue cuando la pandemia se controle, tendrá impresionantes bandas en el repertorio.

En el Hellfest Open Air 2022 los fans podrán disfrutar de bandas como Metallica, Guns N’ Roses, Judas Priest, Scorpions y otras impresionantes bandas que garantizarán el éxito del súper concierto que será del 17 al 26 de junio del próximo año.

Hellfest 2022 anuncia su cartel de bandas

El concierto se dividirá en dos fases durante siete días

Este concierto tendrá lugar en la ciudad de Clisson en Francia, teniendo una duración de siete días y siendo dividido en dos fases, donde llegarán algunas de las bandas más famosas y exitosas del mundo, teniendo un total de 350 bandas divididas en seis escenarios.

Mientras otros artistas como Bob Dylan darán conciertos virtuales, este magnoconcierto será presencial, y de acuerdo a las declaraciones de instituciones de salud, probablemente para la fecha de lanzamiento la pandemia del COVID-19 ya esté controlada.

Hellfest 2022 lineup sorprende a fans

Entre los artistas y bandas que destacan se encuentran Alice Cooper, Avenged Sevenfold, Nightwish, Judas Priest, Metallica, Guns N’ Roses, Scorpions, Deftones, Korn, Deep Purple, Megadeth, Nine Inch Nails, y muchas bandas más.

Te informamos en La Verdad Noticias que los conciertos se dividirán del 17 al 19 de junio, haciendo una pausa para regresar del 23 al 26 de junio, teniendo a Deftones, Faith No More, Avenged Sevenfold, Scorpions, Nine Inch Nails, Guns N’ Roses y Metálica liderando cada uno de los días del evento respectivamente.

