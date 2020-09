Helen Reddy, cantante del himno feminista ‘I Am Woman’, muere a los 78 años

La cantante australiana fue reconocida al hacer famoso el himno feminista ‘I Am Woman’, en 1972, pero fueron sus hijos de la iconica Helen Reddy quienes se encargaron de dar a conocer el martes, la lamentable noticia a traves de la página oficial de sus fans.

Helen Reddy, de 78 años, fue diagnosticada con demencia en 2015 y había estado viviendo en un asilo de ancianos de Los Ángeles para artistas profesionales.

Sus hijos Traci y Jordan anunciaron su muerte y escribieron en el comunicado: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Helen Reddy, en la tarde del 29 de septiembre de 2020 en Los Ángeles”.

“Ella era una madre, abuela maravillosa y una mujer verdaderamente formidable. Nuestros corazones están rotos. Nos reconforta saber que su voz vivirá para siempre".

Helen Reddy una feminista

Reddy pudo haber sido una vez conocida como la "reina del rock ama de casa" por Alice Cooper, pero su música capturó el celo de una generación de mujeres radicalizadas por los años sesenta y un naciente movimiento feminista de segunda ola.

Esta mujer se convirtió en una estrella a pesar del rechazo de las compañías discográficas en ese momento, muchas de las cuales creían que las mujeres podían ganar poco dinero con la música. A principios de los 70, las canciones de Reddy dominaban las listas de Billboard.

En 1972, ganó un Grammy a la mejor voz pop femenina por I Am Woman, convirtiéndose en la primera australiana en hacerlo. Fue la vocalista femenina más vendida del mundo en 1973 y 1974.

Al final de su carrera, Helen Reddy tenía 15 sencillos top 40 y tres no. 1, incluido su más popular, I Am Woman, y había vendido más de 25 millones de álbumes solo en los Estados Unidos.

Biografía de Helen Reddy

Reddy nació en Melbourne en 1941 en una familia incrustada en las artes escénicas. Dejó la escuela a los 15 para actuar en la carretera con ellos, antes de iniciar una carrera independiente.

A la edad de 20 años, Reddy conoció y se casó con el músico Kenneth Weate. La relación duró poco; después de que terminó, Reddy se mudó de regreso a Sydney con su pequeña hija, Traci.

A Reddy le sobreviven sus hijos, Traci y Jordan, y su hermana Toni Lamond.

Se mudó a Nueva York en 1966 con Traci después de ganar un concurso de talentos que ofreció al ganador una potencial oportunidad de grabación para Mercury Records. No tuvo éxito pero no se desanimó, y decidió quedarse en Estados Unidos e intentar hacer carrera como cantante, a pesar de tener muy poco dinero y pocas perspectivas.

Debido a problemas con su visa, hizo viajes de ida y vuelta a Canadá para trabajar.

En 1968, conoció a su futuro manager musical Jeff Wald en una fiesta. La pareja se casó rápidamente y Reddy decidió quedarse en Estados Unidos.

Reddy, Wald y Traci vivieron frugalmente hasta que, después de frecuentes cabildeos, Wald logró asegurarle a Reddy la oportunidad de grabar un sencillo en Capital Records. Fue la cara B prevista de ese sencillo, ‘No sé cómo amarlo’, del musical Jesus Christ Superstar, lo que inició la carrera de Reddy, alcanzando el no. 13 en las listas de Billboard en 1971.

El ahora himno feminista, 'I Am Woman' fue lanzado al año siguiente, y en diciembre había encabezado las listas, convirtiendo a Reddy en la primera cantante australiana en tener un éxito número uno en los Estados Unidos.

I Am Woman desencadenó una cadena de éxitos para Reddy, incluidos Delta Dawn, Angie Baby, Leave Me Alone (Ruby Red Dress) y You and Me Against the World. A mediados de los 70, se presentó ante multitudes abarrotadas en Las Vegas, con artistas como Joan Rivers y Barry Manilow como teloneros para ella.

Apareció en programas de entrevistas y programas de variedades, incluidos The Bobby Darin Show, The Muppet Show, y ocupó un puesto de coanfitrión recurrente en The Midnight Special.

Reddy también desarrolló una carrera menor en cine y televisión, incluyendo papeles en la película de suspenso Airport 1975 (1974) y la película familiar Pete's Dragon (1977). Más adelante en la vida, haría un cameo como ella misma en Padre de familia.

La carrera musical de Reddy se había reducido en la década de 1980, pero I Am Woman todavía resonaba en la industria, reapareciendo en bandas sonoras de películas y televisión y como abreviatura de la cultura pop para el empoderamiento feminista. En 2006, Reddy fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de la Industria de la Grabación de Australia.

El ex marido y manager de Reddy, Jeff Wald, reflexionó en un artículo en agosto de este año sobre las actitudes de las compañías discográficas hacia el éxito de Reddy. “Los ejecutivos discográficos dijeron: '¿Cómo pueden dejar que su esposa haga esas tonterías de mujeres? ¡Terminará con su carrera!", Dijo. "No la 'dejo' hacer nada. No me casé con alguien a quien tienes que 'dejar'".

Sus comentarios se produjeron cuando la vida y la carrera de Reddy fueron inmortalizadas en un largometraje, I Am Woman, dirigida por Unjoo Moon y protagonizada por Tilda Cobham-Hervey como Reddy.

Moon rindió homenaje a Reddy en un comunicado el martes, diciendo: “Cuando conocí a Helen Reddy, ella me dijo que estaría en su vida durante muchos años. Lo que siguió fue una increíble amistad de siete años durante la cual me encomendó contar su historia en una película que celebra su vida, su talento y su increíble legado.

“Siempre estaré agradecida con Helen por enseñarme tanto sobre ser artista, mujer y madre. Ella allanó el camino para muchos y la letra que escribió para I Am Woman cambió mi vida para siempre, como lo han hecho para muchas otras personas y continuarán haciéndolo en las generaciones venideras”.