Heidi Klum lanza cortometraje de TERROR en lugar de su fiesta anual de Halloween/Foto: 20 Minutos

A pesar de que las fiestas y el dulce o truco se verán diferentes este año en medio de la pandemia del coronavirus, la reina de Halloween Heidi Klum todavía está encontrando formas de celebrar su fiesta favorita.

Este sábado, Heidi Klum lanzó un cortometraje de terror en el que protagoniza junto a su esposo Tom Kaulitz y cuatro hijos que comparte con su exmarido Seal (Leni, 16, Henry, 14, Johan, 13 y Lou, 10) en lugar de su famosa fiesta de Halloween.

"Con encierros en todo el mundo este año, sin fiestas de Halloween o trucos o dulces, sabía que quería hacer un proyecto divertido en casa con mi familia, así que se me ocurrió la idea de filmar un cortometraje de terror que todos pudiéramos protagonizar”, le dice la supermodelo a la revista People.

“Fue una manera muy divertida de involucrar a toda la familia y mis hijos disfrutaron mucho el proceso. A pesar de que han venido a visitarme al set muchas veces a lo largo de los años, nunca han estado frente a la cámara así aprendiendo a recordar líneas y cómo crear vestuario y maquillaje para un cortometraje”, expresó Klum.

¿De qué trata la película de Heidi Klum?

En el cortometraje, Klum y su familia disfrutan de un Halloween socialmente distanciado en casa hasta que cae un rayo, lo que hace que los niños de la supermodelo se conviertan en momias zombis y la persigan por la casa.

Para escapar, Klum se disfraza y usa pintura corporal para mezclarse con su entorno, y el resultado final está a la par con sus icónicos disfraces de Halloween del pasado.

La supermodelo le dijo a la revista People que la pintura corporal tomó alrededor de siete horas para aplicarse y "una vez que la pintura estuvo lista, viajamos al set donde continuamos perfeccionando la apariencia durante otras dos horas más o menos".

"El hecho de que no podamos salir no significa que no podamos ser creativos y divertirnos. Es muy importante disfrutar del arte y mantener fluyendo la creatividad", dijo Klum.

"Tenía muchas ganas de mantener vivo el espíritu de Halloween manteniéndome al día con las celebraciones de nuestras tradiciones”, declaró.

Ella añadió: “Me encanta entretener a la gente y hacerla reír o sorprenderla o asustarla. Me gusta mostrar el arte de lo que estas personas increíbles pueden hacer y me encanta siendo el lienzo para que actúen".

Heidi demostró como cada año su enorme compromiso y creatividad para el Día de Brujas. La modelo suele dejar a un lado su belleza, para mostrar los mejores disfraces para esta fecha/Foto: People

"Mis hijos son creativos y todos tienen una idea diferente de lo que quieren hacer y de lo que quieren vestirse. Todos me ayudan a decorar la casa", dice Klum, y agrega que su hija menor, Lou, comparte su pasión por Halloween.

"Le encantan los disfraces extravagantes y es tan detallista como yo. Le encanta sacar la pistola de pegamento caliente para deslumbrar y crear", concluyó. ¿Te gustó la producción que realizó Heidi con su familia? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.