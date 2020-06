Héctor Suárez ¿Fue DESPRECIADO en Televisa por anciano?

Héctor Suárez, nacido en la Ciudad de México, colaboró en los años sesenta en el llamado “teatro de tesis”, junto a grandes personalidades como Alejandro Jodorowsky, Alfonso Aráu, Susana Alexander y Héctor Bonilla.

Hay que destacar que Héctor Suárez tuvo sus inicios en Televisa, con programas como “¿Qué nos pasa?” y “Verdá o fixión”, en donde dio vida a personajes que reflejaban la idiosincrasia mexicana, y que le dieron basta popularidad y fortuna, pero este famoso se separó de dicha empresa en 2015 y no fue de la mejor manera.

En su momento Héctor Suárez dirigió a los ejecutivos de Televisa, en la que denunciaba un veto de la misma por no coincidir en sus ideas y en una entrevista, sin tapujos y sin pelos en la lengua, externó que se ha prostituido el gusto de la gente, se ha denigrado, se ha desvirtuado lo que es un actor, lo que es un comediante.

Héctor Suárez fue DESPRECIADO en Televisa por anciano ¡Triste traición!

“Yo tengo 70 años, yo soy un reverendo anciano, para Televisa yo soy ya una persona viejita, viejecita, ya no funciona”

El famoso actor dio a conocer también que lo que menos importa es ser actor, por lo que los jóvenes que apenas comienzan no deberían por preocuparse por estudiar: “mientras tengan las tetitas bonitas y el cul*to bonito, y niños bonitos, y entre más pend***s sean, mejor (…), mientras más estúpidos, más retrógrados, pues es mejor, para poderlos moldear, manejarlos”.

¿Por qué Héctor Suárez abandonó Televisa?

El actor Héctor Suárez abandonó Televisa por la razón que explicó a continuación: “La gente muchas veces por su corta información o cultura pues no es exigente con lo que ve y se conforman con lo que le dan. Por eso preferí salirme de Televisa, si no me dejan hacer lo que yo pienso que al público le gusta, y como yo considero que el público es muy inteligente, yo no lo puedo subestimar”.