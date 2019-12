Héctor Suárez Gomís sacó el GRINCH que lleva dentro ¡Con todo!

Héctor Suárez Gomís ha causado polémica en las redes sociales al haber hecho una publicación navideña, pero sin el sentido común de lo bonito de los festejos de la fecha, sino una tremenda advertencia a los que leyesen su publicación.

Resulta que el famoso actor Héctor Suárez Gomís,ha hecho una advertencia en sus redes sociales con los que se manifiesta en plenos días de celebraciones de Navidad y pese a que comúnmente se escriben bellas palabras dedicadas a los seres queridos de cada uno.

¿Qué fue lo que publicó Héctor Suárez Gomís?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Héctor Suárez Gomís , publicó una cómica tarjeta en la que aparece el rostro del famoso Grinch y en donde el hijo del primer actor Héctor Suarez colocó un texto en el que explica:

“No entiendo a la gente que insiste en etiquetarme en sus deseos de Navidad. ¿Por qué asumir que todos celebramos lo mismo que celebra la mayoría?”

Pero eso no es todo pues más adelante Héctor Suárez Gomís, quien no hace mucho fue tachado de asalta cunas por andar con una menor, dejó en claro que: “Agradeceré de corazón que no chinguen nuestra amistad cibernética. Absténganse de incluirme en sus tarjetas navideñas y de fin de año...”.

Hay que recordar que no hace mucho el actor Suárez Gomís, cautivó a sus seguidores de Instagram con su cambio de look para “100 Días Para Enamorarnos” y en esta ocasión acompañó su postal con el mensaje en el que se muestra feliz por ver “Star Wars:The Rise of Skywalker”, la última película de la saga de Star War.

Por último, Héctor Suárez Gomís ha terminado al fin de cuentas con estas palabras, sin quitar su postura: “Deseo felicidad absoluta para toda aquella persona que lea esto. En mexicano absoluto: Deschinguen todos a su madre que hoy amanecí de muy buenas. ¡Al ratito voy a ver ‘Star Wars,The Rise of Skywalker!’. Se acabó el otoño, empieza el invierno y hoy es el día más corto del año (Solsticio de Invierno)... El día más corto y a mí ya se me está haciendo larguísimo ¡Más días de estos!”, se lee.

