Héctor Suárez Gomís AGRADECE muestras de cariño hacia su padre (FOTO)

El actor Héctor Suárez Gomís ha conmovido a sus fans y a los fans de su padre el primer actor Héctor Suarez con mensaje de agradecimiento por las muestras de solidaridad hacia su padre, en una publicación de Instagram.

En el emotivo mensaje ha iniciado diciendo que agradece el recibir muestras de cariño, de apoyo, de empatía y solidaridad de gente que nunca ha visto, a razón de las complicaciones de salud de su padre.

También ha agregado una anécdota: “El viernes, pasando migración en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, caminaba hacia la banda para recoger mi maleta y varios trabajadores se acercaron a saludarme y a decirme que el lunes 2 de septiembre iban a estar rezando por la salud de mi papá. Les agradecí la muestra de cariño con un fuerte apretón de manos y con un nudo en la garganta recogí mi maleta y salí rumbo a mi casa después de un año de no venir a la CDMX.”.

Tal parece que la gente recuerda con mucho cariño al actor Hector Suarez y están al pendiente del estado de salud del actor, que en los últimos días se ha visto delicado, por eso su hijo también agregó otro suceso que le demuestra el cariño de la gente:

“En la noche fui al súper, a mi súper, el de siempre, el que me queda cruzando la calle y al verme, el gerente me saludó como siempre y de inmediato me dijo casi las mismas palabras que los señores del aeropuerto.”

Ahí no termina todo pues también ha agregado que: “Durante el fin de semana he recibido decenas de mensajes en mis redes sociales y la gente me escribe para mandarle bendiciones a mi papá y todos se despiden diciéndome que el lunes estarán pidiendo por él”.

Suárez Gomís ha destacado que el recibir amor gratis es sin duda una de las cosas más hermosas que he vivido durante el fuerte padecimiento de su padre y a demás ha confesado que la espera ha sido lenta, difícil, angustiante y ahora que su papá está a unas horas de perder la vejiga y la próstata, por lo que los nervios son los que le ganan en estos momentos.

Para finalizar el actor ha agradecido a cada uno de los que le han regalado palabras de cariño, a los que le han escrito y afirma que dentro de poco tiempo espera estar riéndose con su papá, sus hermanos, sus hijos, la esposa de su papá y amigos cercanos.

