Héctor Suárez: Esta fue la ÚLTIMA fotografía que se tomó antes de morir

El día de ayer el mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto tras la lamentable muerte del primer actor Héctor Suárez, quien era uno de los actores más querido por el público mexicano; además de que era un entrañable comediante.

Es por eso que ahora ha causado fuero una imagen en la que su hijo Héctor Suárez Gomís recordó el día en que las tres generaciones formadas por su padre y su hijo, junto a él, vivieron por última vez, capturando una conmovedora fotografía de ese momento.

Fue la mañana de este miércoles que Héctor Suárez Gomís compartió la última y conmovedora fotografía de las tres generaciones que formaron en su familia que es junto a su padre y su hijo, Pablo, ambos junto a él.

Hay que destacar que al pie de la fotografía le escribió un nuevo y tierno mensaje a su padre Héctor Suárez recordando como fue el último día que los tres pudieron disfrutarse y vivir inolvidables momentos.

Tal parece que sin saberlo, esa fue su última foto juntos, en donde las tres generaciones reían, pues según el actor Pablo, si hijo molestaba a su abuelo a cada rato, de hecho, más que molestarlo era bullying:

“Ay si, ay si, me creo mucho porque en el aeropuerto la gente me pide fotos y me pide autógrafos porque digo: ¡Queremos Rock! ¡Y su abuelo se reía!".