Héctor Sandarti revela LA VERDAD sobre su despido de Telemundo

Tras el escándalo que provocó en redes sociales la repentina salida de Héctor Sandarti del programa “Un Nuevo Día”, el famoso conductor ha realizado una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para revelar toda la verdad que hay detrás de su despido de Telemundo.

Hace un par de días te dimos a conocer que la producción de “Un Nuevo Día” había tomado la decisión de ya no contar con la participación de Héctor Sandarti en el programa, situación que no fue del agrado del público televidente, quienes a través de las redes sociales no dudaron en pedirle a Telemundo que reintegre al famoso conductor de origen guatemalteco al matutino.

De esta manera se dio a conocer que el pasado viernes 22 de mayo era su último día en el set de “Un Nuevo Día” por lo que sus compañeros le dedicaron algunas palabras y él no pudo contener las lágrimas ante las cámaras pues se despedía del programa del que había formado parte por 2 años

Héctor Sandarti rompe el silencio en Facebook

El día de ayer Héctor Sandarti realizó una transmisión desde su cuenta de Facebook para agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido en redes sociales por parte de sus fanáticos y también aprovechó la ocasión para desmentir los rumores que se especulaba acerca de su despido de Telemundo, el cual lo hicieron ver como si se tratara de una decisión suya.

“Me enteré un día antes que ya no estaría en el programa, de manera muy cordial, muy amable, me notificaron… No me voy por mi decisión, yo pensaba estar toda la vida, quería jubilarme haciendo Un Nuevo Día”, mencionó el conductor en Facebook.

De igual manera reveló que el ya no formar parte del programa de Telemundo no era algo que esperaba pues no tiene algún próximo proyecto en puerta, por lo que ha decidido regresar a México para ver a su esposa Paulina y su hija pero que espera que su agente pronto pueda conseguirle trabajo.

