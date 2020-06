Héctor Sandarti presume con orgullo en Instagram su regreso a México

¡Bienvenido! El conductor Héctor Sandarti ha dado a conocer a través de su cuenta de Instagram que ya está en México y que se encuentra listo para disfrutar de una nueva etapa en su vida junto a la hermosa familia que ha formado al lado de su esposa Paulina Segura.

Esta noticia fue dada a conocer hace apenas un día y fue acompañada con una imagen que Héctor Sandarti compartió para presumir el paisaje de su nuevo hogar; fanáticos del conductor no dudaron en darle la bienvenida con emotivos mensajes y buenos deseos para su carrera.

“Y la preciosa CDMX nos recibe con este hermoso cielo… Ya estamos en casa, empezando una nueva vida junto a la familia que tanto amamos… ¡Gracias a Dios, Gracias México!”, escribió el conductor en Instagram.

Héctor Sandarti ya tiene nuevos proyectos en puerta

Héctor Sandarti captó la atención de los medios de comunicación luego de que se anunciara su repentina salida de “Un Nuevo Día” y con ello el fin de su relación laboral con Telemundo, decisión que causó molestia entre los espectadores del programa debido al gran cariño que sienten por el carismático conductor guatemalteco.

Héctor Sandarti presume con orgullo en Instagram su regreso a México.

Pero no todo es tristeza y angustia para él porque se sabe que ha estado recibiendo varias propuestas para regresar a la televisión mexicana pero hasta el momento no ha querido dar más detalles porque apenas se encuentra negociando los detalles de este nuevo proyecto.

Te puede interesar: Despiden a Héctor Sandarti de “Un nuevo día” ¡Por esta razón!

“Recibí propuestas muy interesantes, de empresas incluso con las que yo no he trabajado y que me encantaría en el futuro trabajar. El tema es que, desde ese punto para acá, han habido propuestas en firme… Hoy les puedo decir que hay una luz en el camino y una posibilidad muy grande de que haga algo próximamente en la televisión”, mencionó Héctor Sandarti.

Fotografías: Instagram