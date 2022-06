Héctor Sandarti manda fuerte mensaje a Niurka ante desplante a Telemundo

La cubana brilló por su ausencia en la gala de La Casa de los Famosos 2.

Todo parece indicar que a Niurka Marcos no le agradó en absoluto la idea de convertirse en la sexta eliminada de La Casa de los Famosos 2, pues hizo un tremendo desplante a la cadena Telemundo al negarse a asistir a la gala conducida por Jimena Gállego y Hector Sandarti, lo cual le ha costado duras críticas en las redes sociales.

Al inicio de la gala, el conductor informó al público que la eliminada de la semana no se había presentado a la gala pero que no perdían la esperanza de que llegará. Sin embargo, el programa terminó y la vedette cubana brilló por su ausencia. Ante dicha situación, él mandó un contundente mensaje, primero a la audiencia y luego a ella.

La gala del programa sufrió tremendo desplante por parte del programa.

“Familia tenemos que decir que Niurka no se presentó a nuestro programa, la estuvimos esperando, ese lugar quedó vacío… Niurka sabes que esta es tu casa y aquí siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos”, fueron las palabras de Héctor Sandarti, mismas que fueron replicadas en las principales noticias de la farándula mexicana.

Niurka hace desplante a Telemundo

Con el 49% de los votos en su contra, la vedette cubana se convirtió en la sexta participante eliminada del reality show.

Tras su eliminación de La Casa de los Famosos, “Mamá Niu” arremetió contra Telemundo y aseguró que la producción del programa dañó severamente su imagen. Por tal motivo, ella hizo caso a sus fans y decidió romper todo tipo de relación con la cadena televisiva, esto a pesar de que existe un contrato de por medio.

“Voy a hacer lo que me pidieron mis fans, lo que mi gente, mis seguidores de mis redes sociales me pidieron: no vayas a ninguna gala porque no se lo merece”, declaró la madre de Emilio Osorio, Romina y Kiko Marcos ante las cámaras del programa De Primera Mano de Imagen Televisión.

¿Cuál es la edad de Niurka?

Hoy en día, "Mama Niu" goza de gran popularidad dentro del mundo de las redes sociales.

El controversial paso de Niurka Marcos por La Casa de los Famosos 2 ha despertado el interés del público, sobre todo en aquellos que no conocen. “La Mujer Escándalo”, nombre con el que también se le conoce a la vedette nacida en La Habana, Cuba en la farándula mexicana, tiene 54 años de edad e inició su carrera en televisión a principios de los 2000's.

