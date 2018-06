Héctor Sandarti dice adiós a Televisa y a México ¡por esta razón!

Héctor Sandarti dice adiós a Televisa y a México

Héctor Sandarti, el actor y conductor guatemalteco de 50 años, se despidió de la televisora de San Ángel (Televisa) esta tarde con un emotivo video que compartió en redes sociales. Recordó su trabajo en la empresa y a cada una de las personas que han estado con él, pero eso no es todo, ya que no solo basto su trayectoria en la televisora, también se va de México.

Cabe mencionar que Héctor ha entregado su talento todos estos años como presentador en diferentes programas y su carisma fue lo que hizo que el público lo aceptara; tal vez uno de sus proyectos más entrañables fue donde estuvo al lado de Galilea Montijo, en Vida TV.

Desde Televisa San Ángel, Sandarti dedicó emotivas palabras para todo el personal que integra Televisa.

Por lo que a través de un video compartido en redes sociales, Héctor Sandarti agradeció a la empresa y a México por haberle brindado trabajo, familia y amigos.

"Hoy, después de 25 años me despido de una gran nación y una gran empresa. Gracias @televisa. Gracias #México".

"Gracias compañeros actores, sé que ha sido un placer y pronto los volveré a ver y gracias a toda la gente de maquillaje, administración, a toda la gente de los foros, técnicos y tantas personas que siempre me recibieron con una sonrisa en esta empresa"

Desde la década de los 90, Héctor Sandarti ha participado en telenovelas, programas de comedia y como conductor en diversos proyectos.

Así mismo también compartió una foto de cuando era niño, tras cumplir 50 años acompañado de una reflexión.

"Hoy cumplo 50 años de vida y no podría estar más agradecido con Dios por regalarme este privilegio. Estoy feliz y celebro mi vida emocionado y extremadamente agradecido por haber podido vencer todos los miedos, complejos, limitaciones y obstáculos que he sorteado en esta fascinante aventura. Hoy le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, todo lo que nunca llegó y todo que se fue", escribió como parte de su mensaje.

No obstante, en otro mensaje en Twitter, aseguraron que Héctor abandona Televisa para irse a la competencia, Telemundo, por ese motivo también anunció que se despide de México, pues una foto en su cuenta de Instagram lo revela.

