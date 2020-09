Héctor Parra ha pensado en suicidarse tras acusaciones de pedofilia

Hace unas semanas Ginny Hoffman y su hija Alexa revelaron que por años vivieron una gran pesadilla a lado de Héctor Parra, ex pareja de la actriz, y padre de la joven. Y fue ella misma quien acusó a su padre de ser pedófilo y de tocarla de manera inapropiada cuando apenas era niña.

Tras estas declaraciones, Héctor Parra aseguró que todo se trata de calumnias hacia su persona, pese a que las acusaciones de su hija fueron muy contundentes y hoy, en entrevista con el programa 'Sale el Sol', aseguró que desde ese entonces recibe amenazas de muerte en las redes sociales, algo que lo ha llevado a pensar en el suicidio.

Ginny y Alexa Hoffman hicieron fuertes declaraciones en contra de Héctor Parra.

Acusaciones de su hija afectan a Hector Parra

"Lo entiendo, pero no lo justifico, la gente no puede juzgar de esa manera porque es algo que no saben ni conocen; he recibido cosas muy feas y desagradables, me quieren golpear, y ha sido difícil lidiar con todo eso. Hace unos días me escribieron 'Maldito pedófilo, ojalá te suicides'", relató el actor de telenovelas.

Ante este último comentario, Héctor Parra expresó su pesar: "Por supuesto que he tenido pensamientos así (suicidio), y por eso llevo un tratamiento con mi psicóloga, ella me ayuda. Estoy en un tratamiento psicoanalítico, tomando medicamentos".

Héctor Parra asegura que ha tenido pensamientos suicidas a causa de las declaraciones de su hija Alexa Hoffman.

"Me duele que mi hija no se dé cuenta del alcance de apoyar las mentiras y difamaciones de su mamá, no se da cuenta de todo lo que me ha traído, eso me duele. Mi hija no tiene el valor ni los principios o fortaleza moral, pues apoyó esas mentiras, y yo la he pasado muy mal", agregó el actor acusado de pedofilia contra su propia hija.

Te puede interesar: Héctor Parra es acusado de ser pedófilo ¡Con su propia hija!

Para finalizar, Hector Parra contó lo difícil que es pensar enfrentarse a su hija en los juzgados: “Es algo que yo no quiero hacer, no me veo ni encuentro cómo acomodar el encontrarme frente a mi hija en tribunales. Mi abogado ya me explicó los derechos que tengo, que son muchos, y los puedo aplicar, obvio también sobre Alexa porque ella fue quien dio la estocada final”.

Fotografías: Instagram