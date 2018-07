Héctor Martínez arremete contra Lolita tras despreciar a La Academia

Esta semana fue decisiva para el regreso de La Academia 2018, ya que soltaron los nombres de los maestros, revelaron las identidades de los aspirantes y también anunciaron a los nuevos jueces, pero se generó un conflicto entre el director Héctor Martínez y Lolita Cortés, pues lo comentarios de la también actriz.

Cabe destacar que al público no le agradó fue que en el panel de críticos no estará la controversial Lolita Cortés, a quien consideran no alguien importante, sino "necesaria" en el reality.

Sin embargo, es el director Héctor Martínez, quien puso fin a la controversia y le mandó un duro mensaje a Lolita al saber que despreció La Academia 2018 para estar en Televisa, en Mira quién baila.

Hector Mart ínez le responde a Lolita Cortés

Se exaltó tanto, que a muchos les pareció que fue "rudo" con el comentario contra Cortés, a quien mejor le recomendó que se vaya a hacer su Teatro en corto.

"Yo no voy a extrañar a Lola Cortés es mejor que se vaya a su Teat ro en corto, la verdad no me importa lo que ella haga y no hace falta en este proyecto (…) no hace falta en La Academia, además el espacio que ella estaba acostumbrada a ocupar, ya está cubierto y su personalidad en esta ocasión no es importante para este programa".

Lo que sí dejó claro Héctor fue que en esta nueva edición los alumnos serán los protagonistas, no los jueces y sus críticas, por lo que Lolita nada tiene qué hacer en el reality, debido a su manera de emitir una opinión constructiva ante el desempeño de los participantes.

