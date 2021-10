¿Héctor Bonilla murió de cáncer?

Hace un par de horas, comenzó a circular la noticia sobre que Héctor Bonilla había muerto de cáncer pero esto fue desmentido en el programa Ventaneando. Su hijo Sergio Bonilla se comunicó con los periodistas de espectáculos para decirles que todo era un invento de redes sociales y que afortunadamente su padre se encuentra mejor que nunca.

"En mi familia procuramos no dar mucha bola a los chismes pero particularmente a Pati Chapoy le tengo respeto y un cariño sincero. Me parece elemental aclararlo, no sé de dónde o quién tuvo la genial idea de inventar ese chisme pero bueno, oportunamente ustedes se acercaron a nosotros y tan sencillo como decir que no pasa nada, mi padre está bien", dijo Sergio.

Por otra parte, compartió en el programa de Tv Azteca que su padre regresará a los escenarios junto a él. Los famosos padre e hijo, reaparecerán el próximo 15 de octubre en el Teatro del Centro Nacional de las Artes. Sergio compartió con gran felicidad que esto será "una inyección de energía positiva para su padre cuando pise el escenario".

Héctor sigue con vida

Por otra parte, Sergio también habló de lo duro que ha sido el tratamiento para el cáncer pero que dentro de lo que cabe, "está bien".

"Sigue igual está delicado, pues porque el cáncer es el cáncer, pero la verdad es que está bien o sea se los digo honestamente en el cáncer mientras no esté mal estás bien, sino vas para atrás es que estás bien", dijo entonces.

El joven Bonilla, aseguró que su papá sigue su dieta y está feliz de su vida actual además que muy emocionado por regresar a los escenarios.

"Esa es la verdad; está comiendo bien y doctores nos dicen que va por buen camino. Ahí está mi jefe echándole todos los kilos", finalizó.

¿Quién es Héctor Bonilla?

Héctor Hermilo Bonilla Rebentun nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla, con los años se convirtió en actor, productor, director y músico, demostrando que lo suyo era el gremio artístico. En el año de 1962 debutó en el cine con la película Jóvenes y bellas y en 1967 en la televisión con la novela La casa de las fieras.

