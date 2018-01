Heath Ledger a 10 años de su muerte.

Después de participar en papeles memorables en películas y programas de televisión durante la década de los 90´s, el actor se mudo a los Estados Unidos en 1988 para seguir con su carrera de actor. Sus trabajos más sobresalientes fueron películas como: 10 Things I Hate About You (1999), El patriota (2000), Monster's Ball (2001), A Knight's Tale (2001), Brokeback Mountain (2005) y The Dark Knight (2008)

Heath Ledger a 10 años de su muerte.

Fue nominado al Óscar en 2005 y también al BAFTA de 2006.

Fue nominado por su actuación en “Batman:The Dark Knight” donde interpretó al Guasón, con esta caracterización ganó varios premios incluido el Óscar como mejor actor de reparto en el 2008, que lo convirtió en el primer actor en ganar la estatuilla dorada a título póstumo, también se le otorgó el premio el Círculo de Críticos de Cine de Los Ángeles de 2008 y el Globo de Oro en el 2009 como mejor actor de reparto.

Murió el 22 de enero de 2008, a causa de una severa sobredosis de opioides.

Esto es lo mejor de su trabajo a 10 años de su muerte.

Secreto en la Montaña (2005)-Heath Ledger

10 Cosas que Odio de ti (1999)

Corazón de Caballero (2001)-Heath Ledger

Casanova (2005)- Heath Ledger

Candy (2006)-Heath Ledger

Mi Historia sin Mi (2007)-Heath Ledger

El Patriota (2000)-Heath Ledger

El Imaginario Mundo del Doctor Parnassus (2009)-Heath Ledger

Lords of Dogtown (2005)- Heath Ledger

Batman: El Caballero de la Noche (2008)-Heath Ledger