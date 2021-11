Heath Freeman, actor de Bones y NCIS, muere a los 41 años

Heath Freeman, estrella de la serie de Fox Bones y NCIS de CBS , falleció repentinamente a la edad de 41 años.

No se ha anunciado la causa de su muerte, pero la ex estrella de Miss USA y Pacific Blue , Shanna Moakler, reveló el domingo que Freeman murió mientras dormía.

La noticia fue confirmada más tarde por el gerente de Freeman a EW. Moakler compartió una foto de ella misma con Freeman en su cuenta de Instagram, donde declaró que está "desconsolada" después de enterarse de cómo falleció su amigo.

"Con el corazón roto al oír hablar de la pérdida de mi querido amigo Heath Freeman, talentoso actor, director, productor, excelente chef y un sólido amigo. Te extrañaremos mucho y atesoraré cada increíble recuerdo que todos teníamos ... y nosotros ¡¡Tengo muchos buenos !! Godspeed ", escribió en Instagram.

Famosos se despiden de Heath Freeman

Amigos del actor expresaron sus condolencias

Otras celebridades que conocieron a Freeman también compartieron sus condolencias, incluido el director Ariel Vromen y Ashley Benson de Pretty Little Liars, serie que tendrá un reebot. "Qué triste", respondió Vromen a la publicación de Instagram de Moakler. "Te amaré por siempre @heathmonster RIP", compartió Benson en una historia de Instagram.

Freeman interpretó al asesino en serie Howard Epps en las dos primeras temporadas de Bones . Además de su debut como actor en ER , algunos de sus otros créditos incluyen NCIS , The Closer , Without a Trace y Raising the Bar . También fue coprotagonista y coguionista de la película independiente Skateland del 2011 .

El difunto actor habló con DailyActor.com en 2011 sobre su participación en Skateland y cómo es ser reemplazado en un programa exitoso.

"Obtuve el liderazgo, fui el líder en una serie de televisión, y luego ... y fui reemplazado", dijo Freeman.

"Un nuevo director de la cadena llegó dos semanas antes de que se suponía que debía ir a filmar y me reemplazó sin ningún motivo. Y estaba bastante molesto por eso. Llamé a mi hermano, mi hermano Brandon, siempre hemos querido hacer películas juntos y escribimos juntos y teníamos algunas ideas flotando alrededor.

Él estaba como, 'Bueno, hagamos una película. Quiero decir, ¿qué estás haciendo en Los Ángeles? ¿Por qué quieres hacer cosas de otras personas, material de personas? Empecemos un proyecto. ' Yo estaba como, 'Ah, está bien, ¿es así de fácil?' "

Heat Freeman agregó: "Siempre quise escribir sobre esta pista de patinaje, centrar algo alrededor de esta pista de patinaje en la que todos crecimos en Longview, Texas, que es algo así, quiero decir que es mucho mejor en esta película, pero en En realidad, era un lugar bastante deteriorado, bastante malo, bastante desagradable. Y así fue como empezó ".

