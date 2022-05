Heartstopper ¿Quién es Joe Locke que interpreta a Charlie Spring en la serie?

Heartstopper es una serie que Netflix presentó a los espectadores con personajes creados por Alice Oseman en su serie de novelas gráficas , y no pasó mucho tiempo antes de que el adorable romance de Charlie Spring ( Joe Locke ) y Nick Nelson ( Kit Connor ) llamara la atención de todos.

Hay que destacar que Heartstopper se enfoca en Charlie mientras se adapta a ser un estudiante de secundaria recientemente revelado a sus compañeros de clase. Lentamente desarrolla una amistad con Nick, que es un jugador de rugby popular, y la pareja comienza a desarrollar una dulce conexión . Mientras Nick cuestiona su química con Charlie, termina en un viaje de autodescubrimiento con su sexualidad.

Se ha resaltado que para Joe Locke, de 18 años, interpretar a Charlie en la serie Heartstopper le permitió contar historias que realmente quería ver más en la pantalla: “Para mí, la motivación provino de saber que estábamos contando una historia que importaba tanto”, compartió con NME durante una entrevista conjunta con Connor, de 18 años, en abril de 2022.

El desafío de Joe Locke en Heartstopper

“Pero creo que, de la misma manera, ese también fue el desafío: tratar de estar a la altura de eso y crear algo que importe, no solo algo que podría haber importado si lo hubiéramos hecho bien”, dijo en famoso actor Joe Locke en entrevista.

En medio de la efusión de amor por la serie, los intereses amorosos en pantalla discutieron sus esperanzas para las próximas temporadas, así lo detalló Locke a Entertainment Weekly:

“Creo que es bastante fácil anticipar una segunda temporada debido al volumen tres y cuatro de las novelas. Charlie desarrolla un trastorno alimentario y su salud mental empeora y creo que sería interesante analizarlo, especialmente si el programa sigue siendo en gran medida un programa para adolescentes”,

5 datos relevantes de Heartstopper

Joe Connor señaló que estaría emocionado de ver a Nick y Charlie seguir creciendo en su relación . “Entre Nick y Charlie, eso es algo importante por lo que pasan en el volumen 3: cómo lidiar con eso como pareja y aprender prácticas saludables como pareja”, bromeó en ese momento.

Ahora te presentamos las 5 cosas más relevantes del joven actor revelación que debes de saber fuera de su personaje ficticio en la serie juvenil Heartstopper:

Heartstopper es su primer papel en televisión

Locke, que tiene una historia en el teatro, habló previamente sobre cómo Heartstopper fue su primera experiencia protagonizando un programa de televisión .

"Obtuve el papel a través de una audición abierta. Alice, la autora de las novelas gráficas, realmente quería obtener un casting lo más auténtico posible, por lo que hicieron una convocatoria abierta y cualquiera podía enviar una autocinta", dijo a Behind the Blinds en mayo de 2022. "Después de eso, me invitaron a un retiro del mercado y luego a otro; ahí fue cuando comencé a pensar: '¡Oh, tal vez esto es algo que realmente podría suceder!'".

Él es diferente de su personaje Heartstopper

“Soy una persona más extrovertida que Charlie, pero él definitivamente tiene más confianza que yo”, reveló el actor a Behind the Blinds . ¡Alguien si le gustaba o si quería besarme!”.

Él es de la Isla de Man

Locke vive en la Isla de Man, que es una pequeña isla frente a la costa de Inglaterra. La isla no se considera parte del Reino Unido porque es una dependencia de autogobierno interno de la Corona británica.

Quiere interpretar al primer príncipe gay de Disney

Durante una entrevista con The Independent , Locke explicó que esperaba aparecer en más proyectos que "signifiquen algo" para la audiencia. "Me encantaría interpretar al primer príncipe gay de Disney", compartió en mayo de 2022. "Eso sería un sueño."

Le encanta TikTok

La estrella de teatro usa la plataforma de redes sociales para promocionar Heartstopper publicando videos divertidos con sus compañeros de reparto: Connor, William Gao , Yasmin Finney , Corinna Brown , Kizzy Edgell , Tobie Donovan , Jenny Walser , Sebastian Croft y Rhea Norwood han aparecido en sus videos subidos.

