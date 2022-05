Heartstopper ¿Por qué es la mejor serie LGBTQI en Netflix?

Heartstopper es la serie que nació como una webcomic en 2016, creación de la novelista Alice Oseman, y ha tenido tal aceptación que su popularidad llevó a que se comenzara a publicar de forma física apenas dos años después.

Hay que destacar que la serie aterriza en una época donde contenidos como Euphoria o Sex Education triunfan en HBO Max y Netflix, respectivamente. Pero a pesar de su reparto «desconocido», Heartstopper ha conseguido causar gran furor.

Fue en 2019 que se vendieron los derechos para una adaptación televisiva, anunciándose poco después que Netflix había dado luz verde a una primera temporada de Heartstopper de 8 episodios que se estrenaron el pasado 22 de abril.

El éxito de Heartstopper

Esta serie ha dado tanto de que hablar en redes, al rededor del mundo pues muchos de los espectadores la calificaron como una obra maestra, así mismo los seguidores del comic dieron criticas positivas a la adaptación.

Muchos más que ignoraban su existencia comenzaron a publicar lo mucho que esto gustó así mismo por la comunidad LGBT, al grado de anunciar ya su segunda temporada.

Si bien la gran aceptación no fue desde que Netflix lograra hacer una gran adaptación, si no que desde que era un comic, ha generado polémicas como criticas muy buenas. Esto se debe a que debido a la época así como cada tema que toca entre sus historias ha logrado tocar los corazones de muchos siendo o no de la comunidad.

¿Por qué es la mejor serie?

Primeramente, porque es un relato romántico que explora la relación entre dos adolescentes, Nick Nelson (Kit Connor) y Charlie Spring (Joe Locke) en una historia de amor, que si bien es un tema que siempre ‘vende’, la diferencia preside en que se enfoca en dos jóvenes homosexuales y que va más allá.

Lo que denota las dificultades de romper estereotipos y fomenta la aceptación de cualquier tipo de orientación sexual. Así mismo abarca temas como el bullying, la amistad y sobre todo el amor y afrontación a las adversidades.

Por ello muchos de los que se volvieron fanáticos de la serie han descrito en sus redes sociales, lo puntual que ha sido esta serie con este tipo de temas que hoy por hoy ha sido tan importante resaltar.

Dejando un lado toda aquella polémica en la que se ha visto envuelta pro aquellos que están desconformes con los temas que sugieren son delicados y no aptos para toda la familia como formas de pensar de otras personas.

Tanto así que han pedido a Netflix la elimine de la plataforma y pare su transmisión, sin embargo, a pesar de estas malas críticas la plataforma decidió permanecer con ella en su repertorio.

En cuanto la adaptación de la obra de Alice Oseman, quien también ha participado de forma activa en su adaptación televisiva, ha mencionado que la intención de escribir dicha historia en Heartstopper es para concientizar, pero con tacto, sencillez y naturalidad.

Cabe destacar que según datos de Parrot Analytics, Heartstopper se ha colado entre las 5 series más populares del momento en la red, por lo que se espera que Netflix anuncie oficialmente la segunda temporada, aunque muchos temen que debido a las polémicas la plataforma líder en suscriptores y cancelaciones, no de luz verde.

