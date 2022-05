'Hearstopper' encabeza la lista de las series más populares de Twitter

Lista de las series más populares de Twitter

Netflix se anotado con Heartstopper un nuevo éxito radical y un tema de conversación abierto en las redes sociales, según se ha reportado en los últimos días con base en las estadísticas de tendencias que los usuarios colocan en sitios como Twitter, facebook, tiktok o YouTube.

La serie del drama adolescente encabeza la lista de series más populares en Twitter y se coloca por encima de grandes favoritos como Moon Knight, Juego de tronos o The Umbrella Academy.

La serie que narra la historia de Charlie y Nick aún no ha sido confirmada para una segunda temporada, sin embargo se espera que debido al éxito radical que ha tenido en redes el anuncio llegue lo más pronto posible por parte de la plataforma de streaming.

La plataforma de streaming ha compartido este día la lista de series que más tendencias han provocado en las últimas semanas por parte de sus seguidores, sumando además 600,000 mil interacciones desde el 2 al 8 de mayo.

En primer sitio tenemos la historia protagonizada por Joe y Kit, dos actores de la comunidad LGBT que se han sumado a la conversación con los seguidores de la serie, logrando un conjunto crear toda una experiencia.

Detrás de la serie británica se encuentra Moon Kgnith de Disney Plus, Cobra Kai, Game of thrones y better call Saúl.

¿De qué trata Hearstopper?

Considerada como la mejor serie LGBT de Netflix, la producción está basada en el fenómeno global del mismo nombre, contando la historia de Charlie, un adolescente que tiene que lidiar con el bullying del colegio tras haberse declarado gay.

La historia es descrita como un romance adolescente que llegó para inspirar a las nuevas generaciones, teniendo además un elenco que apoya a la diversidad con inclusión y respeto.

A pesar de no tener confirmada aún una segunda temporada, si nos basamos en lo escrito en los cómics, "Hearstopper", podría dar pie a dos partes más, mismas que la audiencia ha solicitado debido al enorme éxito que le vaticinan.

